Ya en otras ocasiones he señalado que fue en el año 2023 que las películas animadas evolucionaron en todos los sentidos y de pronto incluso el género infantil tuvo toques emocionalmente adultos y llegaron joyas que revolucionaron la técnica logrando conmover a partir de un mundo irreal que supo combinar elementos de una manera jamás antes vista por el cinéfilo.

“Goat: La cabra que cambio el juego”

Ahora llega a la pantalla grande una divertida película animada que logra combinar de una excelente manera, acción, humor deporte y un toque de drama, donde no se escatimaron recursos para lograr el resultado que veremos en la pantalla.

De Sony Pictures Animation, el estudio responsable de “Spider-Man: A Través del Spider-verso”, y los artistas que hicieron la ya mítica película de “K-pop Demon Hunters” (Las Guerreras del K-pop), llega “Goat: La cabra que cambió el juego”, una comedia de acción original ambientada en un mundo poblado exclusivamente por animales.

“Goat: La cabra que cambio el juego”

La historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que tiene la oportunidad única de unirse a los profesionales y jugar al rugibol (algo así como el basquetbol), un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto físico total, dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo.

Los nuevos compañeros de equipo de Will no están muy entusiasmados con tener a una pequeña cabra en su alineación, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que ¡los pequeños también pueden jugar!

“Goat: La cabra que cambio el juego”

La película es una propuesta visualmente deslumbrante que, aunque sigue una estructura clásica de superación, logra inyectar frescura al género deportivo animado. Algo que en su momento logró “Space Jam” (El Juego del Siglo, 1996) y la legendaria serie de anime “Slam Dunk” de 1993 (guardando sus respectivas distancias).

Cabe señalar la gran cantidad de talentos que se reunieron para doblar a estos pintorescos personajes, normalmente no me gusta la inclusión de star talents en el doblaje, pero se logró un buen equilibrio entre artistas del doblaje de gran trayectoria con talentos estelares que no son ajenos al mundo del doblaje.

“Goat: La cabra que cambio el juego”

El elenco está integrado por:

Emmanuelle Bernal, quien interpreta al protagonista de la cinta, Will Cabrera; Erika Buenfil (Florencia); los comediantes Daniel Sosa (Pierre Cherón) y Faisy (Drago Modo); Jesús Guzmán (Paco), Fernando Vargas (director del equipo), la creadora de contenido Carolina Díaz (Olivia) y el comentarista de deportes, Charlie Cancino (Rusty), todos ellos son parte del elenco que prestó su voz a los personajes entrañables de esta fascinante historia que celebra la perseverancia y el liderazgo.

Sobre la narrativa en general destaca cómo la película captura perfectamente la esencia del baloncesto moderno y la estética urbana de la ciudad ficticia de Vineland, lugar donde transcurre la historia, y que es como un mundo post-apropiado por la naturaleza, lleno de vegetación y detalles urbanos que le dan una identidad única y “funky”.

La película cuenta con la producción ejecutiva de la estrella de la NBA, Stephen Curry, y se considera una historia inspiradora que refleja la superación de obstáculos en el ámbito deportivo. Una “carta de amor” a la perseverancia, inspirada directamente en la carrera de Curry, quien fue subestimado por su tamaño antes de convertirse en leyenda del basquetbol.

En cuanto a la animación, el estilo visual “hipercinético” heredado de “Spider-Verse”, (utilizando el motor Unreal Engine) logra crear escenas de “rugibol” vibrantes y llenas de energía. Ese tipo de secuencias que de pronto se aceleran y luego parecieran cámara lenta o tras a velocidad especial que logra una nitidez del detalle de las escenas (muy parecido a lo que “Matrix” hizo en su momento).

La acción deportiva es vertiginosa y combinada con el humor logra una narrativa original y muy bien hecha, nos logra emocionar como si realmente estuviéramos viendo un partido de la NBA.

“Goat: La cabra que cambio el juego”

Las secuencias de los partidos son “electrizantes” y “legítimamente impresionantes”, con una coreografía que mantiene al cinéfilo al borde del asiento. Además, hay una inclusión no forzada de un deporte mixto que normaliza la competencia entre géneros.

Aunque algunos cinéfilos adultos pueden considerar que se apoya demasiado en bromas rápidas y ruidosas para mantener la atención de los más pequeños, en mi consideración el balance es el adecuado y no se sacrifica profundidad emocional.

La película se caracteriza por su enfoque cómico y de acción, ambientada en un mundo poblado por animales, posicionándose como una excelente opción de cine familiar.

La historia busca romper estereotipos y redefinir las reglas, destacando la determinación y la pasión y aunque realmente ya hemos visto historias similares tiene varios elementos que la hacen única con una narrativa impecable.

“Goat: La cabra que cambio el juego”

Recomendable para toda la familia y fans de la NBA. Aunque no reinventa el género como lo hizo “Spider-Verse”, logra ser una “fábula de sueños hecha realidad” con una factura técnica impecable. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

