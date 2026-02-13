Agenda cultural en Guadalajara: teatro, música y exposiciones para el fin de semana

Este fin de semana, Guadalajara ofrece una amplia agenda cultural con actividades para todos los públicos, que incluyen teatro, exposiciones artísticas y presentaciones musicales, con eventos especiales por el Día del Amor y la Amistad y opciones gratuitas en distintos espacios de la ciudad.

Agenda Cultural

Teatro

El Teatro Experimental de Jalisco presentará la obra Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruido, escrita y dirigida por René González, que narra la historia de un hombre que espera un camión que quizá nunca llegue mientras enfrenta su soledad y recuerdos. La función será el 14 de febrero a las 19:00 horas.

También se presentará Una bestia en mi jardín, de Valentina Sierra y dirigida por Mario Iván Cervantes, el 15 de febrero a las 13:00 horas. La puesta en escena aborda la historia de Damián y su madre Lionila, quienes viven en un refugio para migrantes donde brindan apoyo a personas en busca de una vida más digna. Boletos disponibles en boletia.com.

Exposición en el MUSA

Exposiciones

El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara mantiene la exposición Orden salvaje, de la artista Rocío Sáenz, así como Los libros de Barcelona. Diseño y edición, muestra con más de 300 obras sobre la evolución del diseño editorial barcelonés. El recinto ofrece entrada libre los sábados de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas, además de actividades especiales en línea.

El Centro Universitario de Tlaquepaque exhibe gratuitamente la muestra Seres (im)posibles de Sayri Karp en su andador central, disponible hasta el 15 de febrero.

Por su parte, el Museo de la Ciudad de Guadalajara alberga la exposición Ciudad Agua: del Mar Chapálico a Guadalajara, que explica la importancia del agua en el desarrollo de la ciudad mediante documentales, mapas e imágenes. Abre de lunes a sábado de 10:00 a 15:00 horas.

Auditorio Telmex

Música y conciertos

El Auditorio Telmex recibirá el 14 de febrero a las 21:00 horas a Josie Cuen y Jorge Medina con La máquina del tiempo tour, espectáculo que reúne éxitos del regional mexicano.

El Conjunto Santander de Artes Escénicas ofrece del 12 al 16 de febrero un descuento del 30 por ciento en boletos con el código LOVE para sus próximas presentaciones, entre ellas Leonardo, monólogo de Rodrigo Murray; Ray Coyote; la Gala de ópera con Ramón Vargas y Some Hope for the Bastards.

“Cumbres Borrascosas"

Cine

La Cineteca FICG y el Cineforo de la UdeG proyectan estrenos como Cumbres borrascosas, Arco, El hijo de su padre, La historia del sonido y Sobriedad me estás matando. La cartelera completa puede consultarse en cinetecaficg.com.

La oferta cultural reúne opciones accesibles y diversas para disfrutar del arte y el entretenimiento en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana.