MUSA inaugura exposición con obras de Siqueiros, Orozco y Rivera

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara inaugurará el próximo 19 de febrero a las 19:00 horas la exposición Colección MUSA. Acervo Raúl Padilla López, integrada por valiosas obras de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros artistas.

Obra de Ana Luisa Rébora

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 31 de mayo, reúne dibujos, grabados, litografías y pinturas de creadores como Ana Luisa Rébora, Javier Arévalo y Rafael Coronel, con lo que el recinto abre su programa de exhibiciones del año.

Las 21 obras exhibidas formaron parte del acervo privado de Raúl Padilla López, quien durante su rectorado en la Universidad de Guadalajara impulsó la creación del museo. Tras la donación realizada por su familia, el MUSA asume la responsabilidad de conservar estas piezas y acercarlas al público, fortaleciendo así el patrimonio cultural universitario y el acceso a expresiones artísticas de relevancia histórica.

Como parte de su programación previa al periodo vacacional de primavera, el museo anunció que en marzo se sumarán nuevas exposiciones.

El 19 de marzo abrirá La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984), dedicada al pintor alemán Ernst Saemisch, cuya obra explora la relación con el entorno natural y su vínculo con México. La curaduría estará a cargo de Eugenio Caballero, ganador del Oscar por su trabajo en El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro; la muestra permanecerá hasta el 2 de agosto.

Obra de Kraeppellin

El 26 de marzo se inaugurará Correspondencias. Orozco-Eisenstein, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y con curaduría de Laura Ayala, donde se exploran las afinidades estéticas e ideológicas entre José Clemente Orozco y el cineasta soviético Serguéi M. Eisenstein.

Paralelamente, continúan vigentes las exposiciones Los libros de Barcelona. Diseño y edición (hasta el 1 de marzo),Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman y Orden salvaje, de Rocío Sáenz, ambas disponibles hasta el 12 de abril.

Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara

Próximas actividades

Además del programa expositivo, el MUSA busca enriquecer la experiencia de cada visitante a través de diferentes activaciones en línea y presenciales.

Durante esta semana, de celebración del Día del Amor y la Amistad, ha preparado Del MUSA nace el amor, una dinámica en redes que convoca a los seguidores a compartir sus historias en torno a la efeméride, mismas que serán replicadas en las cuentas del museo a lo largo de este mes.

También, quienes asistan al recinto universitario los días 13, 14 y 15 de febrero, recibirán un pequeño obsequio alusivo, hasta agotar existencias.

En tanto, el viernes 20 de febrero a las 17:00 horas se llevará a cabo el taller Portadas para llevar. Toda buena historia comienza desde el exterior, impartido por Paulina Márquez, en el marco de la muestra Los libros de Barcelona. Diseño y edición. Es gratuito con registro previo necesario, abierto a partir del 16 de febrero en el siguiente enlace:

https://forms.gle/RSA3xLa6HpWJB5du5 .

Para el miércoles 25 de febrero a las 18:00 horas, Me rehúso abre la conversación en torno a la interpretación de los símbolos de la mexicanidad bajo la mirada femenina, con la guía de la pedagoga y socióloga María Elena Chan y de la artista visual Ariana Díaz. La actividad no tiene costo y no requiere registro.

El MUSA abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas. La entrada es gratuita.