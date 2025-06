Entrega Verónica Delgadillo Unidad Deportiva rehabilitada en Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entregó la Unidad Deportiva 59 “Juvencio Martínez”, después de una inversión de 5.2 millones de pesos en obras de rehabilitación. La entrega de esta obra es un compromiso cumplido como parte del programa Martes Comunitario, donde la presidenta se reunió con vecinos de la colonia en enero pasado y anunció el inicio de los trabajos.

Unidad Deportiva 59 “Juvencio Martínez” rehabilitada por el Gobierno de Guadalajara

Durante la entrega, Delgadillo destacó la importancia de fortalecer las comunidades para prevenir la delincuencia y la violencia. “Cuando tenemos comunidades fuertes, la delincuencia y la violencia dan pasos hacia atrás”, afirmó. También enfatizó que “hacer comunidad es conocernos, cuando nos conocemos nos cuidamos. La prevención social de las violencias y los delitos está en la construcción de comunidad”.

La rehabilitación de la Unidad Deportiva incluyó:

- Rehabilitación de la cancha de usos múltiples

- Reconstrucción de la cancha de voleibol

- Reparación de banquetas

- Construcción de muro perimetral

- Cambio de luminarias

- Colocación de malla ciclónica

- Instalación de juegos infantiles y ejercitadores

- Colocación de mobiliario

- Reforestación

Con esta entrega, la presidenta municipal busca promover la convivencia y el bienestar de los vecinos, y fortalecer el tejido social en la comunidad.

Delgadillo García explicó a los vecinos que este tipo de obras muestran el poder del trabajo en corresponsabilidad y equipo con las y los tapatíos. Por ello, los llamó a apropiarse de esta unidad deportiva para recuperar el espacio público y construir comunidad.

“Invertir en esta unidad es entender que la seguridad no se construye solo con patrullas, sino también, cuando generamos espacios de encuentro como este, espacios donde hacemos comunidad. Este espacio es suyo”.

Delgadillo García señaló que se está apostando a una nueva forma de gobernar a través de la proximidad, el escuchar a la gente y, sobre todo, a la corresponsabilidad.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, detalló que las obras de rehabilitación de la unidad se basaron y se apegaron a las dinámicas que ya tenían establecidos los vecinos en este espacio.

“Viendo las dinámicas y las prácticas que se hacían en esta unidad deportiva, construimos la loza de la cancha de voleibol, también la cancha de usos múltiples de futbol y basquetbol, con sus canastas nuevas, sus porterías, arreglamos todas las bancas y las banqueta perimetrales. Hicimos un módulo lúdico donde puede haber actividad de niños, pero también hay ejercitadores; además pusimos también su zona de picnic y un componente muy importante: la iluminación con lo que podemos tener actividades todo el día”, expresó.

La rehabilitación de la Unidad Deportiva tendrá un impacto directo en la vida de los habitantes de Prados del Nilo, pues es un punto de encuentro para construir comunidad a través de la convivencia y las activaciones físicas que hay por parte del Consejo Municipal del Deporte.

El Presidente del Consejo Social de la Colonia Prados del Nilo, Erick Hernández, agradeció que se haya cumplido con el compromiso de rescatar este espacio, y llamó a las y los vecinos a hacer un buen uso de este espacio.

“Que la usemos para lo que es, que cuidemos, que no dejen basura que no maltraten los juegos y se use para lo que es, su goce”, expresó.

En la entrega de obra participaron además: Ismael Ramírez Méndez, Comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara; David Prado Arredondo, Director del Consejo Municipal de Deporte; Isabel de la Torre, Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad; Crystal Zavala, Coordinadora de Construcción de la Comunidad; así como los regidores Gabriel Vázquez Suárez y Mario Hugo Castellanos.