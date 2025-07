Contraloría y Congreso de Jalisco deben intervenir en revisión del caso Eli Castro, pide lideresa de jubilados

La presidenta de Jubilados libres de Jalisco, Vicky Alcántar, solicita que la Contraloría estatal y el Congreso de Jalisco intervengan en el caso de la ex conductora de televisión, Elizabeth Castro, quien estaba en la nómina del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con un sueldo mensual de más de 73 mil pesos, pero según ella misma lo reconoció, no trabajaba ahí porque estaba “comisionada” en otras funciones que no han sido aclaradas.

La lideresa de la asociación que representa a pensionados del gobierno y municipios de Jalisco fue entrevistada por Radio Metrópoli sobre la posibilidad de que la ex conductora de “¿Qué quiere la banda?” estuviera devengando un sueldo de los más altos tanto en el Gobierno del Estado, sin que realmente se presentara a trabajar y también sobre la posibilidad de que busque en un futuro cercano acceder a una pensión dorada por la cantidad ya referida, que le tendría que ser pagada por el Instituto de Pensiones de Jalisco (IPEJAL), institución que atraviesa por problemas, especialmente en el rubro de atención médica y abasto de medicinas.

Vicky Alcántar dijo que “en el caso de Eli Castro, nosotros (Jubilados libres) vamos a pedir inclusive la intervención del Congrego del Estado si es necesario, para que se revisen sus cuentas (de Eli Castro); no es la única, hay casos de muchas gentes, pero Contraloría (de Jalisco) de entrada debe manifestarse porque (…) la verdad, la corrupción ya no es admisible”.

Agregó que muchas de las pensiones doradas se logran de manera legal pero que “no todo lo legal es ético ni es moral”, y calificó como gente “abusiva” y “perezosa” a quien es capaz de aprovecharse de ciertas situaciones aun viendo que el pueblo sufre por la escasez de medicamento.

QUE SE AGUDIZA SITUACIÓN TRAS CAMBIO EN ÁREA MÉDICA

La presidenta de Jubilados libres de Jalisco aseguró que tras el reciente cambio del director médico, este martes lucían desoladas las oficinas de los dos pisos que ocupa el área médica en el edificio del IPEJAL.

Aseguró que está habiendo saqueo de medicinas y suspensión de pases para los pensionados que requieren atención de especialistas, todo esto luego de que Ángel Israel Nuño Bonales, fue relevado de la Dirección de Servicios Médicos del Ipejal, por Michel Bureau Chávez, médico internista con especialidad en Geriatría.