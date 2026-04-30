Piden 20% de alza salarial los trabajadores del Ineejad; emplazaron a huelga

Protesta de trabajadores del Ineejad, en las oficinas de Zapopan.

Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad), que capacita a personas que no saben leer ni escribir y certifican primaria y secundaria de personas adultas en todo el estado, emplazaron a huelga a la institución.

El emplazamiento a huelga se hizo desde diciembre en oficinas centrales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Sin embargo, no ha habido una respuesta positiva.

María Albertina López Hernández, secretaria general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores del INEA (SNTEA), informó que están solicitando 20% de incremento al salario. Sin embargo, apenas les han hecho un ofrecimiento informal de 4%, el cual rechazaron.

Por ello, realizan una jornada de protesta en todas las sedes, entre las que están las oficinas centrales, situadas en la calle José Guadalupe Zuno 2091, casi esquina con Chapultepec.

“A raíz de no tener un ofrecimiento mayor, nos dimos a la tarea de poner una lona a las afueras del Instituto y en las diferentes coordinaciones de zona del interior del estado, para poder hacer presión y tener un mejor ofrecimiento. A la fecha, no hemos obtenido una respuesta concreta”, dijo María Albertina López.

A escala nacional, el INEA cuenta con 6 mil 569 trabajadores, de los cuales 252 están en Jalisco.

Los trabajadores del Ineejad piden una respuesta, para no irse a la huelga y no afectar a las personas que están inscritos en sus servicios educativos.