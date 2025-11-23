Capacita COBUPEJ a integrantes del colectivo Guerreras de Chapala

. . (RAMIREZ CESAR )

Con el objetivo de reforzar los conocimientos técnicos en la localización de personas desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) llevó a cabo una jornada formativa dirigida a las y los integrantes del colectivo Guerreras de Chapala.

Durante la capacitación se desarrollaron actividades teóricas y prácticas orientadas al uso adecuado de herramientas y metodologías aplicadas en campo. El personal especializado de la Comisión explicó los procedimientos para la detección de posibles inhumaciones clandestinas y la correcta intervención en zonas con indicios de alteración del terreno, brindando a las participantes elementos para identificar señales físicas relevantes en el suelo y subsuelo.

En las primeras dinámicas, las y los integrantes del colectivo realizaron prácticas con herramientas manuales como las varillas tipo “T”, que permiten efectuar una revisión preliminar de puntos susceptibles de convertirse en áreas de interés durante una búsqueda. Asimismo, se llevaron a cabo ejercicios con georradar, instrumento fundamental para reconocer variaciones subterráneas y ampliar la detección de posibles irregularidades en el terreno.

Con esta capacitación, Guerreras de Chapala fortaleció sus habilidades para interpretar indicios y aplicar técnicas de búsqueda en campo, lo que contribuirá a mejorar la eficacia de los operativos.

La COBUPEJ refrendó su compromiso de mantener un trabajo colaborativo con los colectivos, mediante acciones formativas continuas con enfoque técnico y humano, orientadas a fortalecer la labor conjunta en favor de las familias que buscan a sus seres queridos.