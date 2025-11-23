IMMUJERES llevará talleres de autodefensa a delegaciones de Tlaquepaque durante noviembre y diciembre

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva (IMMUJERES), anunció el inicio de las Jornadas de Acción por la Esperanza, que se llevarán a cabo a partir del 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La directora de IMMUJERES, Miriam Alejandra Vázquez Casillas, informó que las actividades contemplan un taller de autodefensa dirigido a mujeres de todas las edades, con el propósito de brindar herramientas prácticas que contribuyan a la prevención y atención de situaciones de riesgo.

“Todas las mujeres estamos expuestas en la calle o en algún trayecto. Por eso buscamos ofrecer técnicas de protección personal que puedan resultar útiles en su vida cotidiana”, señaló Vázquez Casillas.

La primera jornada se realizará el martes 25 de noviembre a las 10:00 horas, en las canchas del IPEJAL, ubicadas en Contreras Medellín No. 207, en la zona centro de Tlaquepaque.

Las inscripciones están abiertas vía telefónica al 33 3562 7010, extensión 2203, o directamente en las oficinas de IMMUJERES, en Donato Guerra No. 285, Unidad Administrativa Pila Seca. El cupo será limitado a 50 participantes por sede.

Calendario de actividades por delegación (todas a las 10:00 horas)

27 de noviembre – Las Juntas

– Las Juntas 29 de noviembre – Toluquilla

– Toluquilla 1 de diciembre – San Martín de las Flores

– San Martín de las Flores 3 de diciembre – Tateposco

– Tateposco 5 de diciembre – López Cotilla

– López Cotilla 8 de diciembre – Loma Bonita

– Loma Bonita 10 de diciembre – Santa Anita

Vázquez Casillas destacó que estas acciones se suman a los procesos formativos que el instituto impulsa de manera permanente. En lo que va del año, IMMUJERES ha capacitado a más de mil mujeres en temas como acoso callejero, violencia doméstica, violencia en el noviazgo, derechos humanos y participación política.