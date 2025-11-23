Nacional
23 nov 2025 - 10:51 AM
Guadalajara
El festival reúne a especialistas, criadores, jinetes internacionales y artistas para celebrar las tradiciones ecuestres y tequileras que distinguen a Jalisco
Inaugura Gobernador Pablo Lemus el Festival Internacional del Caballo y el Tequila en Zapopan
Por
Samantha Lamas
noviembre 23, 2025 at 10:35a.m. GMT-6
