Rehabilita Tlajo calle en Santa Cruz del Valle

Santa Cruz del Valle tuvo la rehabilitación integral de la calle Hidalgo

La comunidad de Santa Cruz del Valle recibió la rehabilitación integral de la calle Hidalgo, una intervención que forma parte de las acciones de mejora urbana que el Gobierno de Tlajomulco realiza en la zona para fortalecer la movilidad y la calidad de vida de las familias.

Durante la entrega, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez recordó que esta obra se vincula con la intervención previa en la calle Ramos Millán y que ambas representan una inversión conjunta de 9.4 millones de pesos.

“Contentos de poder ya estar entregando este compromiso que hicimos. Primero le dimos a la calle Ramos Millán y ahora aquí a calle Hidalgo… siempre buscando alternativas para que continuemos con un presupuesto no solo participativo, sino también equitativo y con justicia social, que pueda llegar a todos los rincones de nuestro municipio”, señala.

La intervención en Hidalgo abarcó más de 596 metros lineales, con trabajos estructurales que buscan asegurar la durabilidad del pavimento y la seguridad de peatones y automovilistas.

Según explica el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, la obra incluyó empedrado zampeado, redes hidráulicas y sanitarias nuevas, banquetas accesibles y la sustitución del arbolado.

“Este circuito entre Ramos Millán e Hidalgo son alrededor de mil 900 metros cuadrados de intervención. Si se fijan, es un empedrado tradicional, pero con concreto; con esto garantizamos la durabilidad, pero también regulamos las velocidades”, detalla.

Agrega que las tuberías previas “eran de asbesto y concreto, yo creo que de más de 30 o 40 años”, por lo que fueron reemplazadas por PVC de norma que, dijo, “cuando menos, duran cien años antes de volver a hacerse un encamisado”.

El Gobierno municipal asegura que se mantendrán las inversiones en infraestructura básica y mejoramiento urbano en la comunidad, en coordinación con vecinas y vecinos.

El dato:

• 9.4 millones de pesos invertidos en Santa Cruz del Valle (calles Hidalgo y Ramos Millán).

• 596.60 metros intervenidos en la calle Hidalgo.

• La obra incluyó:

• Empedrado zampeado

• Redes hidráulicas y sanitarias nuevas

• Banquetas accesibles

• Arbolado renovado