Atenderá brigada del IJCF a familiares de personas desaparecidas en Zapopan

Con el propósito de acercar servicios especializados a las familias de personas desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) instalará una brigada de atención en el municipio de Zapopan del 27 al 29 de noviembre, donde se llevarán a cabo entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN.

Las familias interesadas en participar podrán agendar una cita enviando un mensaje vía WhatsApp o realizando una llamada telefónica al número 33-1411-2215.

Durante la entrevista contextual, los familiares podrán aportar información relevante para la búsqueda, como datos sobre la desaparición, fotografías de la persona ausente y la descripción de características particulares —cicatrices, tatuajes, prótesis u otros rasgos individualizantes—. Esta información permitirá fortalecer los perfiles de identificación dentro de la base de datos del instituto.

Posteriormente, personal especializado del IJCF realizará la toma de muestra de ADN a algún integrante del grupo familiar nuclear, que puede ser madre, padre, hijas, hijos, hermanas o hermanos. Toda la información recabada es de uso exclusivo para la búsqueda e identificación de personas y se integra a un sistema de cotejo permanente.

Para acceder al servicio, los familiares deberán presentar identificación oficial vigente con fotografía, y en el caso de menores de edad, la CURP.

La brigada atenderá del jueves 27 al sábado 29 de noviembre, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en la Unidad Administrativa Basílica del Gobierno de Zapopan, ubicada en Prolongación 20 de Noviembre, s/n, Colonia Centro de Zapopan, a un costado de la Basílica y entre las calles Javier Mina, Emiliano Zapata y Eva Briseño.