Fiscalía del Estado señala que en el 2015 vendió lotes a 14 personas, que tres años después fueron comercializados de nueva cuenta

Encarcelan a mujer acusada de revender terrenos en Talpa de Allende

Por Lino González Corona
Acusada de revender terrenos

Luz María “N”, una mujer acusada de vender terrenos en el municipio de Talpa de Allende a 14 personas, que luego fueron revendidos ilegalmente, fue detenida por agentes de la Fiscalía de Jalisco.

La presunta defraudadora fue entregada a un juzgado, en donde se le dictó auto de vinculación a proceso y como medida cautelar, debe permanecer en prisión preventiva justificada por un periodo de seis meses, mientras su caso llega a sentencia.

“Los hechos por los que se le señala se remontan al año 2015, cuando la imputada, presuntamente, comenzó a vender terrenos en el municipio de Talpa de Allende”, informó en un comunicado de prensa la Fiscalía estatal.

La ahora detenida “vendió predios de 90 metros cuadrados a 14 víctimas por un monto de 30 mil pesos cada uno. Posteriormente, en el año 2018, los terrenos fueron supuestamente retirados a los ofendidos y vendidos nuevamente a otras personas”, señala el documento.

Tras la denuncia ante el Agente del Ministerio Público, se inició una investigación por parte del personal ministerial adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional con sede en el municipio de Ameca.

Luz María “N” fue capturada y quedó vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en fraude genérico y delitos contra el desarrollo urbano.

Además del tiempo que debe estar en prisión preventiva, el juez del caso otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

