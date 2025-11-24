Encarcelan a mujer acusada de revender terrenos en Talpa de Allende

Acusada de revender terrenos

Luz María “N”, una mujer acusada de vender terrenos en el municipio de Talpa de Allende a 14 personas, que luego fueron revendidos ilegalmente, fue detenida por agentes de la Fiscalía de Jalisco.

La presunta defraudadora fue entregada a un juzgado, en donde se le dictó auto de vinculación a proceso y como medida cautelar, debe permanecer en prisión preventiva justificada por un periodo de seis meses, mientras su caso llega a sentencia.

“Los hechos por los que se le señala se remontan al año 2015, cuando la imputada, presuntamente, comenzó a vender terrenos en el municipio de Talpa de Allende”, informó en un comunicado de prensa la Fiscalía estatal.

La ahora detenida “vendió predios de 90 metros cuadrados a 14 víctimas por un monto de 30 mil pesos cada uno. Posteriormente, en el año 2018, los terrenos fueron supuestamente retirados a los ofendidos y vendidos nuevamente a otras personas”, señala el documento.

Tras la denuncia ante el Agente del Ministerio Público, se inició una investigación por parte del personal ministerial adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional con sede en el municipio de Ameca.

Luz María “N” fue capturada y quedó vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en fraude genérico y delitos contra el desarrollo urbano.

Además del tiempo que debe estar en prisión preventiva, el juez del caso otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.