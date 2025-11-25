Jalisco mantendrá la rectoría sobre su sistema de salud, afirmó el secretario del ramo

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud. El desabasto de medicinas del gobierno federal para pacientes con cáncer es de 75%.

El desabasto de medicinas que debe surtir el gobierno federal a Jalisco es uno de los temas que expresaron algunos legisladores, durante la Glosa del Informe de Gobierno, en materia de salud, con la presencia del secretario del ramo, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Ante diputados, el secretario de Salud dijo que el problema de desbasto de medicinas se mantiene, sobre todo, para los niños y adultos que padecen cáncer. La cobertura de medicamentos es de apenas 25%. Por ello, Pérez Gómez aseguró que el gobierno de Jalisco no va a dejar solos a quienes padecen esa enfermedad y comprará las medicinas que hagan falta. En ese contexto, dijo que el sistema local de salud no se va adherir al IMSS-Bienestar.

Al momento, el gobierno de Jalisco ha logrado la afiliación de un millón 684 mil personas al Seguro de Salud al Estilo Jalisco.

“La productividad en las instituciones estatales de salud es impresionante: 2.7 millones de consultas, 127 mil egresos hospitalarios, casi medio millón de atenciones en urgencias, 50 mil procedimientos quirúrgicos y casi 73 mil nacimientos dan cuenta de ello. Es por todo lo anterior y por diversos indicadores de calidad que, Jalisco mantendrá la rectoría y operatividad de su sistema de salud”, aseguró.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, pidió que se amplíe la cobertura en salud mental y solicitó atender el problema de suicidios, ya que en 2024 hubo 655 casos, lo que sitúa a Jalisco, en el segundo sitio nacional. También solicitó mayor información sobre el tema de adicciones.

“Mientras que siete de cada 10 niñas, niños y adolescentes reportan haber sentido ansiedad o depresión y a pesar de la creación del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (Cesma) no existe una política pública articulada ni metas claras, ni alfabetización en salud mental y las organizaciones consejeras han advertido que las acciones siguen siendo eventuales y con fines partidistas, más que comunitarios”, subrayó la legisladora.

El secretario de Salud respondió que sí se ha hecho trabajo de alfabetización en salud mental y dijo que, sobre adicciones no hay datos exactos, al haberse cancelado la encuesta nacional sobre el tema.

“En lo que se refiere a salud mental, tenemos identificado que 10% de la población en Jalisco padece alguno de los componentes de salud mental, particularmente ansiedad, depresión o la combinación de ambas patologías y lamentablemente por razones estrictamente de un componente federal, que fue la Encuesta Nacional de Adicciones, que deberíamos de haber tenido disponible desde hace tres años, se suspendieron desde la federación, no podemos tener cifras exactas respecto de adicciones”, dijo.

La diputada del PVEM, Yussara Canales, celebró la inversión que se ha hecho en la red de hospitales regionales y agradeció que para 2026 vayan a comenzar las obras de construcción del nuevo Hospital Regional de Puerto Vallarta. El titular de Salud calculó que esa obra estará concluyendo en 2027 y contará con la atención de diversas especialidades.