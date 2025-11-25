Presenta Vero Delgadillo iniciativa para crear un Fondo de Capitalidad y recuperar el Fondo Metropolitano

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó una iniciativa que exhorta a la Cámara de Diputados Federal a crear un Fondo de Capitalidad y reincorporar el Fondo Metropolitano, con el objetivo de que las ciudades capitales accedan nuevamente a recursos federales para mejorar su infraestructura y calidad de vida.
Delgadillo recordó que esta solicitud ya había sido planteada mediante una carta abierta dirigida al Congreso, en la que pidió un trato presupuestal justo para Guadalajara y otras capitales, considerando las dinámicas urbanas y sociales que enfrentan.
“Pedimos especialmente dos cosas. La primera es que se pudieran recuperar los fondos metropolitanos que hasta el 2018 existían y permitían que ciudades como Guadalajara accedieran a ese recurso para arreglar calles y espacios públicos. Lo segundo es que se creara un fondo a la capitalidad, es decir, a las ciudades capitales que soportan dinámicas adicionales a diferencia de otros municipios”, explicó.
La propuesta señala que la distribución del presupuesto público no ha sido revisada en más de 40 años, pese a que las necesidades de los municipios han cambiado significativamente. En el caso de Guadalajara, la última vez que recibió recursos del Fondo Metropolitano fue en 2018, cuando obtuvo 3 mil 200 millones de pesos, utilizados para renovar avenidas, mercados, unidades deportivas y diversos espacios públicos.
El Fondo de Capitalidad, añadió Delgadillo, funcionaría como un mecanismo financiero para compensar a las ciudades que, por su papel como capitales políticas, económicas y sociales, enfrentan una carga adicional en el uso de su infraestructura por parte de habitantes y visitantes no residentes.
La alcaldesa llamó al Cabildo a respaldar la propuesta: “Invito a que las y los regidores que formamos parte de este Ayuntamiento podamos juntos alzar la voz para que salga adelante una iniciativa como esta, que pide más recursos para Guadalajara y así poder atender sus calles y redes hidrosanitarias, apoyos que hasta 2018 existían”.
Durante la misma sesión, Delgadillo presentó otras tres iniciativas: dos orientadas a ampliar el área de protección del Bosque Los Colomos y la Barranca de Huentitán, y una más que establece las directrices para el Presupuesto Participativo 2026.
Además, los regidores aprobaron la firma de un convenio para incorporar al Seguro Social a los trabajadores del OPD GDLimpia, así como el inicio de proyectos para la construcción de un parque en la colonia Autocinema.