Presenta Vero Delgadillo iniciativa para crear un Fondo de Capitalidad y recuperar el Fondo Metropolitano

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó una iniciativa que exhorta a la Cámara de Diputados Federal a crear un Fondo de Capitalidad y reincorporar el Fondo Metropolitano, con el objetivo de que las ciudades capitales accedan nuevamente a recursos federales para mejorar su infraestructura y calidad de vida.

Sesión Ordinaria de Cabildo (Cortesía)

Delgadillo recordó que esta solicitud ya había sido planteada mediante una carta abierta dirigida al Congreso, en la que pidió un trato presupuestal justo para Guadalajara y otras capitales, considerando las dinámicas urbanas y sociales que enfrentan.

“Pedimos especialmente dos cosas. La primera es que se pudieran recuperar los fondos metropolitanos que hasta el 2018 existían y permitían que ciudades como Guadalajara accedieran a ese recurso para arreglar calles y espacios públicos. Lo segundo es que se creara un fondo a la capitalidad, es decir, a las ciudades capitales que soportan dinámicas adicionales a diferencia de otros municipios”, explicó.

La propuesta señala que la distribución del presupuesto público no ha sido revisada en más de 40 años, pese a que las necesidades de los municipios han cambiado significativamente. En el caso de Guadalajara, la última vez que recibió recursos del Fondo Metropolitano fue en 2018, cuando obtuvo 3 mil 200 millones de pesos, utilizados para renovar avenidas, mercados, unidades deportivas y diversos espacios públicos.

El Fondo de Capitalidad, añadió Delgadillo, funcionaría como un mecanismo financiero para compensar a las ciudades que, por su papel como capitales políticas, económicas y sociales, enfrentan una carga adicional en el uso de su infraestructura por parte de habitantes y visitantes no residentes.

La alcaldesa llamó al Cabildo a respaldar la propuesta: “Invito a que las y los regidores que formamos parte de este Ayuntamiento podamos juntos alzar la voz para que salga adelante una iniciativa como esta, que pide más recursos para Guadalajara y así poder atender sus calles y redes hidrosanitarias, apoyos que hasta 2018 existían”.

Durante la misma sesión, Delgadillo presentó otras tres iniciativas: dos orientadas a ampliar el área de protección del Bosque Los Colomos y la Barranca de Huentitán, y una más que establece las directrices para el Presupuesto Participativo 2026.

Además, los regidores aprobaron la firma de un convenio para incorporar al Seguro Social a los trabajadores del OPD GDLimpia, así como el inicio de proyectos para la construcción de un parque en la colonia Autocinema.