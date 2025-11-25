Reporta Tlaquepaque reducción de delitos; anuncia contratación de más policías y mejoras laborales

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, reporta una reducción de más del 25 por ciento en la incidencia delictiva, atribuye las cifras al trabajo operativo y preventivo realizado durante la actual administración.

La alcaldesa acudió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, frente al personal anunció que la corporación incrementará su presencia en territorio a partir de enero, cuando la plantilla policial pasará de 943 a mil elementos, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta en el municipio.

Pérez Segura también les informó sobre mejoras laborales previstas para el próximo año. Entre ellas, mencionó que se analiza un incremento salarial del cuatro por ciento y un aumento del 75 por ciento en vales de despensa, medidas dirigidas a mejorar las condiciones del personal operativo y administrativo.

Respecto al equipamiento, indicó que antes de que concluya el año se buscará entregar el armamento ya adquirido, junto con las municiones correspondientes, para sustituir material en mal estado y fortalecer el desempeño operativo.

La alcaldesa agregó que en 2025 se garantizará una inversión mínima de 140 millones de pesos destinada al fortalecimiento de la corporación, la cual contempla uniformes y equipo para continuar prestando un servicio profesional.

Finalmente, Pérez Segura reconoció el trabajo cotidiano de las y los policías, y reiteró su compromiso de impulsar estrategias que fortalezcan su seguridad, estabilidad laboral y desarrollo profesional.