Alumnos quieren jugar con compañeros en regreso a clases; les disgustan, apodos e insultos

Patio del Centro Escolar "Lázaro Cárdenas" en Guadalajara. La socialización, elemento básico en la formación de los alumnos.

Entre los principales hallazgos del proyecto de intervención realizado por la asociación Mexicanos Primero Jalisco, destaca que jugar con las y los compañeros –ya sea al fútbol, con diferentes juguetes y en los juegos infantiles de exterior–, así como estar en el patio y el recreo, así como convivir con sus maestras y maestros, son las actividades que más disfrutan dentro de la escuela.

En contraste, los aspectos que menos les agradan están relacionados con el acoso escolar, expresado en peleas, apodos, empujones e insultos. También identificaron como problema, las condiciones físicas del entorno escolar, en particular la falta de sombra, presencia de lodo en los caminos de acceso o en los patios escolares, la basura y la falta de limpieza particularmente en los baños, la falta de juegos o el mal estado de los existentes.

Rosalba Gascón Pérez, coordinadora del proyecto Mi Escuela Primero, expresó lo siguiente:

“Escuchar las voces de las niñas, niños y adolescentes es indispensable para comprender como viven en su escuela y que necesitan para aprender y convivir en condiciones dignas Sus opiniones nos muestran tanto aquello que valoran como los retos que enfrentan día con día. Es necesario que, además de escuchar, impulsemos acciones conjuntas entre autoridades, comunidades escolares, familias y organizaciones de la sociedad civil que permitan mejorar de manera sostenida las condiciones en las que las y los estudiantes aprenden, juegan y se relacionan en la escuela”.

Con motivo del regreso a clases tras el periodo vacacional de diciembre, la asociación civil Mexicanos Primero Jalisco, dio a conocer los resultados de los diagnósticos realizados al inicio del presente ciclo escolar a 276 estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de los municipios de San Juan de los Lagos, Zapopan y Arandas.

Por medio de encuestas aplicadas en seis escuelas de los tres municipios de Jalisco, que constituyen una muestra exploratoria y no representan una referencia para generalizar resultados, la coordinadora del proyecto Rosalba Gascón así como Lucero Corona y Natalia Murguía, recabaron las voces de las y los estudiantes sobre su experiencia cotidiana en la escuela: lo que más les gusta, lo que les disgusta y aquello que consideran necesario mejorar.

Estos resultados evidencian la importancia de escuchar a las y los estudiantes para fortalecer entornos escolares más seguros, dignos y favorables para el aprendizaje.

Itzia Gollás Núñez, directora de Mexicanos Primero Jalisco, subrayó:

“Los resultados del diagnóstico muestran que, aunque las y los estudiantes valoran profundamente jugar y el recreo, el acoso escolar sigue siendo una preocupación urgente. Un entorno pacífico y libre de violencia favorece el aprendizaje y la permanencia escolar. ¿Cómo lograrlo? Promoviendo espacios de diálogo abierto y respetuoso entre estudiantes, docentes y familias; implementando estrategias para la prevención y atención de las violencias; fomentando una convivencia armónica, pacífica y democrática".

Algunos testimonios recabados en el diagnóstico son los siguientes: