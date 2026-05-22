Colectivos buscadores localizan restos óseos en carretera a Saltillo, en Zapopan

Integrantes de los colectivos de búsqueda Manos Buscadoras y Luz de Esperanza localizaron restos humanos la mañana de este jueves en un terreno ubicado sobre la carretera a Saltillo, en el municipio de Zapopan.

Restos hallados en carretera a Saltillo (Colectivo Luz De Esperanza | Jalisco)

El hallazgo ocurrió antes de llegar al parque Los Camachos, luego de que ambos colectivos acudieran al sitio tras recibir reportes anónimos que advertían sobre la posible presencia de restos humanos en la zona.

Tras varias horas de búsqueda, las integrantes localizaron una osamenta prácticamente completa, correspondiente presuntamente a una mujer. De acuerdo con la información compartida por los colectivos, la víctima vestía un pantalón en tonos rosa claro y blanco, además de una chamarra de mezclilla azul con borrega en el cuello.

Chamarra (Colectivo Luz De Esperanza, Jalisco)

De manera preliminar, también señalaron que los restos podrían presentar indicios de que la persona se encontraba maniatada, ya que fueron observadas sogas atadas en la zona de las manos. Sin embargo, serán las investigaciones periciales las que determinen las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En el mismo punto fue localizada además una mandíbula humana perteneciente a otra persona, aunque hasta el momento no ha sido posible determinar si corresponde a un hombre o una mujer.

Elementos de las autoridades estatales acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de los restos óseos, los cuales fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su análisis e identificación.