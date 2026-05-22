Se reinauguró una primaria en Zapopan, pero los alumnos aún no toman clases en el plantel

Estefanía Padilla y Cynthia Cantero, acudieron al acto inaugural de la primaria en Ixcatán, en la zona suburbana de Zapopan.

Autoridades del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) y la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco, acudieron a Ixcatán, en la zona suburbana del municipio de Zapopan, para reinaugurar la Escuela Primaria Luis Pérez Verdía.

Sin embargo, el acto de reapertura tras diez meses de obras, realizado el lunes 18 de mayo, fue para la fotografía, porque los alumnos aún no pueden utilizar las aulas y las instalaciones del plantel, porque hay varios detalles por cubrir, como la falta de muebles y ventiladores.

Durante diez meses los 200 alumnos han tomado clases en la casa comunal, en una finca que se construye para un asilo y en la casa del señor Esteban Hernández.

Padres de familia señalaron que el acto de reinauguración se hizo en forma rápida, se tomaron muchas fotos, que se subieron a las redes sociales de Estefanía Padilla, coordinadora del programa Jalisco con Estrella, pero los alumnos siguen tomando clases fuera de la escuela remodelada.

Fanny Padilla señaló en sus redes sociales que entregaron “aulas modernas y áreas de juego listas para usarse”, como parte del programa Jalisco con Estrella.

Los estudiantes están complacidos de tener una escuela remodelada y ya quieren regresar a sus aulas, pero no lo han podido hacer, dijeron los padres de familia.

Además, en la primaria aún no se cubre la vacante de la plaza que dejó por defunción la maestra Leticia Dorado Hernández, por lo que los padres de familia pagan de su bolsa, a un docente suplente.

Por otro lado, los padres de familia pidieron al secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes que se construya un edificio escolar para los estudiantes del Colegio de Bachilleres, quienes toman clases en espacios impropios para el nivel medio superior, siendo que la comunidad indígena San Francisco de Ixcatlán, donó en 2018 al Colegio de Bachilleres (Cobaej) un terreno de una hectárea para que se edifique ahí el nuevo plantel.

El Colegio de Bachilleres de Ixcatán tiene más de siete años atendiendo la demanda de alumnos de las localidades de San Esteban, San Isidro, Ixcatán, Paso de Guadalupe, e incluso de algunos estudiantes que van desde la colonia Mesa Colorada.