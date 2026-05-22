México recibe a la delegación de la Unión Europea en el marco de la VIII Cumbre

Claudia Sheinbaum junto a Ursula von del Leyen, presidenta de la Comisión Europea y António Costa, presidente del Consejo Europeo CIUDAD DE MÉXICO, 22MAYO2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la ceremonia de recepción a Ursula von del Leyen, presidenta de la Comisión Europea y António Costa, presidente del Consejo Europeo, en Palacio Nacional. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Como parte de la VIII Cumbre entre México y la Unión Europea, la primera que se realiza en diez años, la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Ambos funcionarios europeos fueron recibidos por la mandataria en las puertas del recinto donde protocolariamente se entonaron los himnos de ambas regiones.

Esta cumbre tiene el objetivo de firmar el Acuerdo Global Modernizado, que potenciará los lazos comerciales y económicos de México con los países integrantes del bloque europeo para explorar nuevas oportunidades de inversión y de cooperación en el contexto internacional actual.

De igual forma, el canciller Roberto Velasco se reunió con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas para la celebración del primer diálogo estratégico.

Ambas partes reconocieron que son socios importantes y estratégicos; la representante de la Unión Europea reconoció el valor de este acuerdo en un contexto en el que el orden internacional es duramente golpeado.

El resultado de estos diálogos serán el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Global Comercial Provisional.