Determinará IJCF causas de incendio que dejó 5 muertos y 4 heridos

Casa incendiada en Tonalá

Peritos en siniestros determinarán cuál fue la causa por la que una casa de dos plantas en Loma Dorada, municipio de Tonalá, ardió con nueve de sus moradores adentro.

El grave incidente fue reportado a las 3:15 horas de este viernes 22 de mayo, en una finca de la calle Loma Melaque cerca de la esquina con Loma Copala, y aunque los bomberos de la demarcación aseguran que llegaron en menos de cinco minutos, las llamas se habían propagado.

En el interior dos personas ya estaban sin vida mientras que afuera de la vivienda fallecieron otros dos moradores de la finca que habían sido rescatados por vecinos.

Cinco personas lesionadas por la inhalación de humo y quemaduras fueron llevadas de urgencia a un hospital en la cabecera del municipio y a un puesto de socorros de la Cruz Verde.

Sin embargo, poco después otra de las personas heridas también falleció, por lo que el saldo, hasta la tarde de este viernes, era de cinco muertos -tres adultos y dos menores de edad, incluida una bebé-, aparte de cuatro heridos de los que al menos dos se encuentran graves.

El Ministerio Público ordenó una serie de peritajes para saber con elementos de prueba, la causa del incendio.

Se presume que en el inmueble se habían acumulado varios objetos que al suscitarse el incendio propagaron las llamas