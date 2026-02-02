Refuerza Guadalajara iluminación en parques y jardines con tecnología LED

Con el objetivo de incrementar la seguridad y fomentar la convivencia comunitaria, el Gobierno de Guadalajara reforzará la iluminación en 80 parques y jardines del municipio, como parte del Plan de Iluminación Guadalajara Ciudad Luz.

Refuerza Guadalajara iluminación en parques y jardines (Cortesía)

La estrategia contempla la intervención de espacios verdes ubicados en las 11 Comunidades del municipio, mediante la instalación de luminarias y reflectores con tecnología LED, lo que permitirá mejorar la visibilidad y promover la apropiación del espacio público, incluso durante la noche.

Enrique Ávalos, director de Alumbrado Público, explicó que uno de los compromisos del programa es intervenir al menos 80 parques y jardines por año, meta que ya fue superada en 2025, cuando se reforzó la iluminación en 82 espacios públicos.

“Queremos que los parques y jardines de Guadalajara sean espacios seguros, bien iluminados y vivos. Este año vamos por otros 80 parques, con la posibilidad de volver a superar la meta”, señaló el funcionario.

El reforzamiento de la iluminación consiste en sumar nuevos puntos de luz a la infraestructura existente. En algunos jardines se instalan entre tres y cinco luminarias adicionales, mientras que en otros se requieren hasta 20 puntos de luz para garantizar condiciones óptimas de iluminación.

Guadalajara forma parte de la Red Global de Iluminación Urbana (LUCI), una asociación internacional de la que solo dos ciudades de América Latina son miembros, lo que impulsa al municipio a mantener altos estándares en iluminación urbana.

Ávalos destacó que las acciones implementadas han tenido un impacto positivo en los espacios intervenidos, al mejorar la percepción de seguridad, fortalecer la convivencia comunitaria y permitir que niñas, niños y familias hagan uso de los parques durante horarios nocturnos.

En cuanto a la atención ciudadana, informó que las solicitudes realizadas durante los Martes Comunitarios y los Sábados de Corresponsabilidad son canalizadas de manera inmediata y, una vez autorizadas, pueden ser atendidas en un plazo máximo de 48 horas.

Finalmente, el director de Alumbrado Público reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar aquellos parques y jardines que aún requieran reforzamiento en su iluminación, a través del 070 o vía GuaZap al número 33 3610 1010, con la garantía de que las solicitudes serán atendidas de forma ordenada, equitativa y oportuna.