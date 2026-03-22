Agentes de Jalisco reciben capacitación en la Policía Nacional de España sobre desactivación de explosivos

Policías de Jalisco estuvieron capacitándose en España

La Policía Nacional de España tiene décadas de experiencia en la atención de ataques con explosivos, pues su unidad especializada fue fundada en 1975, para hacer frente a las acciones criminales de la agrupación terrorista ETA, por ello y con miras al Mundial de Futbol 2026, seis agentes de la Policía de Jalisco estuvieron siendo capacitados en ese país por elementos de dicha corporación europea..

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que fueron elementos del Escuadrón TEDAX quienes recibieron un curso teórico-práctico sobre protocolos operativos aplicados a escenarios reales, así como de actualización en técnicas para desarticular artefactos explosivos improvisados.

La capacitación se les proporcionó en el Centro de Prácticas Operativas de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional de España, y entre los seis elementos de Jalisco que estuvieron ahí, en el viejo continente, se cuenta al comisario general de la Policía del Estado, Juan González Castañeda.

Capacitación antiterrorismo en España

Se dijo que los agentes jaliscienses también recibieron conocimientos sobre técnicas antidisturbios, lo que enriquecerá la perspectiva de la policía de nuestra estado para sus labores y operativos durante la copa de futbol.

“Ellos nos enseñaron sus técnicas de cómo atacan un explosivo, sus protocolos y, a su vez, nos involucraron en sus prácticas; el último día fue una práctica interesante para nosotros porque ellos tienen otro tipo de sistema y protocolos a los de nosotros, lo cual los absorbimos y los vamos a replicar para nuestros demás elementos”, explicó el comandante del escuadrón, Luis Arturo González Piñón, otro de los agentes jaliscienses que acudió al curso.

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Se informó que con miras a la Copa Mundial FIFA 2026, los elementos TEDAX de la Policía de Jalisco mantienen una actualización constante en tácticas, tecnología y coordinación operativa, con enfoque en eventos masivos.

“El grupo interviene en situaciones de alto riesgo como amenazas, localización de artefactos explosivos improvisados, caseros o industriales, manejo de sustancias peligrosas y neutralización de dispositivos sin detonar, actuando bajo protocolos estrictos”.

Policía Nacional de España, con amplia experiencia en terrorismo, dio capacitación a agentes jaliscienses

También se dijo que “utilizan equipo especializado como robots de inspección, trajes antibombas y herramientas tecnológicas que permiten intervenir en condiciones de riesgo, donde cada decisión resulta determinante”.

¿QUÉ SIGNIFICA TEDAX-NRBQ?

Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos - Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico.