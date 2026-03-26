Sigue aumentando cifra récord por narcobloqueos tras caída del “Mencho”: mil vehículos y 400 negocios siniestrados

Foto: Especial Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

Siguen creciendo las cifras históricas en Jalisco por los daños de los desmanes y narcobloqueos suscitados en reacción de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero, en Tapalpa.

Después de un mes y cuatro días de ocurrido el abatimiento del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Poder Ejecutivo del Estado, a través del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que ya suman más de mil automotores los que resultaron incendiados o dañados como parte de la reacción de la delincuencia organizada por la muerte de su cabecilla.

“Fueron un poco más de mil vehículos, particularmente coches de transporte, de carga, etcétera; fueron un poco más de mil vehículos, estamos en el proceso, primero de empadronamiento, de quienes tienen una carpeta de investigación, que tienen una denuncia, que tienen también seguro particular en este caso”, expuso el funcionario estatal.

Agregó que se está en la “segmentación y clasificación, de la situación de cada vehículo en particular”, para proceder con apoyos económicos a los dueños de vehículos agraviados.

TODAVÍA NO REABREN EL 30% DE LOS 400 NEGOCIOS AFECTADOS

Fueron alrededor de 400 el número de negocios afectados por la jornada de violencia luego del fallecimiento del líder del CJNG, indicó Salvador Zamora, quien detalló que de ese total, 300 comercios son de tiendas Oxxo, 80 de la cadena Kiosko y siete farmacias Guadalajara.

“Hemos dado un seguimiento puntual para que se puedan abrir a la brevedad todas las tiendas que fueron afectadas. Vamos a aproximadamente a un 70% ya abiertas, nos quedan algunas (cerradas), sobre todo en el interior del estado”, añadió el secretario general de Gobierno de Jalisco.

Se estima que os números que han implantado récord, seguirán creciendo, pues hay pruebas de que otras farmacias de las compañías Similares y del Ahorro, también fueron afectadas.

Farmacia vandalizada el 22 de febrero en los límites de Tlaquepaque y Tonalá

CANTIDAD DE MUERTOS, REOS FUGADOS Y ROBOS TAMBIÉN SIN PRECEDENTES

Los narcobloqueos y disturbios tras la caída del “Mencho”, también dejaron en Jalisco 59 muertos -incluidos 26 miembros de la Guardia Nacional, un agente de la Fiscalía del Estado, un custodio del reclusorio de Puerto Vallarta y una mujer civil que estaba embarazada y que falleció en Zapopan al ser alcanzada por balazos realizados a un módulo de policía en un parque.

Aparte, se fugaron 23 reos del penal de Ixtapa en Puerto Vallarta, de los que se mantienen prófugos 17.

También debe tomarse en cuenta el robo de 250 motocicletas, además de cascos y accesorios en una agencia de ese destino turístico.