“Ritual para descomponerse (y volver a mirar)” regresa con dos únicas funciones

La escena contemporánea independiente de Guadalajara tendrá una de sus propuestas más arriesgadas y comentadas este fin de semana con el regreso de Ritual para descomponerse (y volver a mirar), obra creada por David Arellano y producida por Fernando García, director de Estudio Teorema.

Ritual para descomponerse (y volver a mirar)

La pieza llegará con dos únicas funciones este 22 y 23 de mayo, a las 20:30 horas, en Oteart Laboratorio Escénico, como parte de la celebración por los 10 años de residencias artísticas impulsadas por el espacio independiente.

Con una propuesta visual y poética, la obra explora el chemsex como un territorio atravesado por el deseo, la fragilidad emocional y las fracturas en las relaciones humanas dentro de la comunidad LGBTIQ+. En escena, tres cuerpos transitan entre la intimidad, la identidad y las formas de habitar el cuerpo, en una puesta que apuesta por la experimentación y el riesgo escénico.

Ritual para descomponerse (y volver a mirar)

Más allá de la obra, estas funciones representan un momento importante para Estudio Teorema, ya que se trata de su primera producción desarrollada completamente desde sus procesos de residencia, investigación y acompañamiento creativo.

Durante una década, el espacio ha trabajado desde Guadalajara impulsando proyectos de artes vivas, performance y escena contemporánea, colaborando con artistas locales, nacionales e internacionales, además de vincularse con recintos culturales como Museo Cabañas, Teatro Experimental de Jalisco y LARVA.

Ritual para descomponerse (y volver a mirar)

La temporada también coincide con una nueva etapa para el proyecto, luego de recibir apoyo de IBERESCENA para desarrollar un programa internacional de residencias dirigido a artistas y colectivxs disidentes iberoamericanos durante el segundo semestre de 2026.

“Para nosotros, producir no es solamente resolver una obra: es construir las condiciones para que una pregunta pueda existir en el tiempo”, señaló Fernando García, quien destacó que esta producción resume una década de trabajo desde la residencia artística y la creación independiente.

Ritual para descomponerse (y volver a mirar)

Lo que debes saber

Ritual para descomponerse (y volver a mirar)

Fechas: 22 y 23 de mayo de 2026

Hora: 20:30 horas

Sede: Oteart Laboratorio Escénico

Presenta: Estudio Teorema

Cupo limitado

Para quienes buscan teatro contemporáneo, propuestas experimentales y nuevas voces de la escena tapatía, esta es una de las apuestas imperdibles del fin de semana.