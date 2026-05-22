“Ritual para descomponerse (y volver a mirar)” regresa con dos únicas funciones

La escena contemporánea independiente de Guadalajara tendrá una de sus propuestas más arriesgadas y comentadas este fin de semana con el regreso de Ritual para descomponerse (y volver a mirar), obra creada por David Arellano y producida por Fernando García, director de Estudio Teorema.
La pieza llegará con dos únicas funciones este 22 y 23 de mayo, a las 20:30 horas, en Oteart Laboratorio Escénico, como parte de la celebración por los 10 años de residencias artísticas impulsadas por el espacio independiente.
Con una propuesta visual y poética, la obra explora el chemsex como un territorio atravesado por el deseo, la fragilidad emocional y las fracturas en las relaciones humanas dentro de la comunidad LGBTIQ+. En escena, tres cuerpos transitan entre la intimidad, la identidad y las formas de habitar el cuerpo, en una puesta que apuesta por la experimentación y el riesgo escénico.
Más allá de la obra, estas funciones representan un momento importante para Estudio Teorema, ya que se trata de su primera producción desarrollada completamente desde sus procesos de residencia, investigación y acompañamiento creativo.
Durante una década, el espacio ha trabajado desde Guadalajara impulsando proyectos de artes vivas, performance y escena contemporánea, colaborando con artistas locales, nacionales e internacionales, además de vincularse con recintos culturales como Museo Cabañas, Teatro Experimental de Jalisco y LARVA.
La temporada también coincide con una nueva etapa para el proyecto, luego de recibir apoyo de IBERESCENA para desarrollar un programa internacional de residencias dirigido a artistas y colectivxs disidentes iberoamericanos durante el segundo semestre de 2026.
“Para nosotros, producir no es solamente resolver una obra: es construir las condiciones para que una pregunta pueda existir en el tiempo”, señaló Fernando García, quien destacó que esta producción resume una década de trabajo desde la residencia artística y la creación independiente.
Lo que debes saber
- Ritual para descomponerse (y volver a mirar)
- Fechas: 22 y 23 de mayo de 2026
- Hora: 20:30 horas
- Sede: Oteart Laboratorio Escénico
- Presenta: Estudio Teorema
- Cupo limitado
Para quienes buscan teatro contemporáneo, propuestas experimentales y nuevas voces de la escena tapatía, esta es una de las apuestas imperdibles del fin de semana.