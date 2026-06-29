Académicos de la UdeG y el ITESO hacen recomendaciones sobre el programa Verificación Vehicular

Eduardo Santana, maestro emérito de la UdeG, Tonatiuh Bravo, diputado local y René Solinís, académico del ITESO.

Académicos de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) hicieron diversas recomendaciones a los diputados locales, para que se hagan ajustes al programa de Verificación Vehicular, con apenas 27% de autos que acudieron a los verificentros en 2025.

René Solinís, del ITESO, Eduardo Santana y Hermes Ulises Ramírez, de la Universidad de Guadalajara (UdeG) participaron en la mesa con diputados, en donde éste último solicitó mayor transparencia en el destino del dinero que maneja el Fondo Verde, alimentado por la Verificación.

Los investigadores se reunieron con la Comisión Especial de Seguimiento a la Verificación en el Congreso local, a quienes señalaron que se debe tener una mejor socialización del programa, que actualmente tiene amplio descrédito de los ciudadanos.

Hermes Ulises Ramírez, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, habló de la necesidad urgente de medir el impacto real del programa con indicadores concretos: reducción de toneladas de contaminantes emitidas, evolución de los días con mala calidad del aire y correlación entre verificación y la disminución de enfermedades respiratorias en la población.

“Después de haber hecho este análisis, nosotros podemos ver qué sí hay mejoras, qué si podemos tener un programa exitoso, ¿cómo? teniendo una mejor gobernanza y sobre todo, una transparencia en todos los ámbitos desde el seguimiento, la publicación mensual de resultados, auditorías y datos abiertos, utilizando otro tipo de tecnologías más avanzadas que se usan en el mundo como sensores remotos, donde esos se ponen en las calles, no tienen que ir a verificar el auto a un lugar”, dijo.

El académico del ITESO, René Solinís Noyola, afirmó que se tiene que obligar a verificar a los autos con placas de otros estados y apoyar económicamente a quien tiene un auto de modelo atrasado, para que o mejore su máquina o cambie de unidad.

“Es indispensable crear un programa de financiamiento para autos viejos, porque como alguien decían ‘no, no hay que multar los autos viejos’, cómo no, aunque sea un auto viejo no tiene derecho a contaminar. También es necesario mejorar la calidad del combustible que se ofrece para Monterrey, México y Guadalajara”.

El biólogo Eduardo Santana, maestro emérito de la UdeG y director del Museo de Ciencias Ambientales, señaló que debe darse una mejor coordinación entre las dependencias estatales y que sean ellos los primeros en cumplir con la revisión de las flotillas oficiales.

“¿Cuáles son las manos atadas de la Verificación? No hay estrategias ni acuerdos con otras instancias, la Semadet, Secretaría de Salud, Secretaría de Transporte, Secretaría de Hacienda, no hay multas -que son necesarias-, no se puede estar en buena voluntad. No se les exige a las dependencias gubernamentales cubrir con la Verificación de su flotilla, no se verifican motos, no hay consecuencias por no renovar permisos, no hay forma de detectar la contaminación en vehículos foráneos y obligarlos, no hay un buen programa de socialización y comunicación social”, apuntó.

Eduardo Santana agregó que el mandato original de la Comisión omite el elemento más importante del problema: la salud humana. En su presentación, advirtió que una política pública de verificación vehicular únicamente se justifica si demuestra una reducción medible de contaminantes.

Datos del PACmetro 2021-2023 apuntan a 2 mil 400 muertes prematuras anuales en el Área Metropolitana de Guadalajara, vinculadas a la calidad del aire.

El legislador Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión Especial dijo que se debe establecer como indicador rector la reducción efectiva de muertes y enfermedades, ampliar la red de monitoreo atmosférico con datos abiertos y evaluación anual independiente.

A la mesa de trabajo acudieron los legisladores Tonatiuh Bravo, Cuquis Camarena, Tonantzin Cárdenas, Leonardo Almaguer, Alejandra Giadans. No asistieron Itzul Barrera, y Claudia Murguía.