Abren inscripciones para cursos de verano en la Academia Municipal de Tlaquepaque

La Academia Municipal de San Pedro Tlaquepaque abrió las inscripciones para sus cursos de verano, que iniciarán el próximo 6 de julio y estarán dirigidos a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 15 años.

La oferta incluye talleres de decoración de piñatas, inglés infantil, computación, peinado infantil, floristería, cocina, maquillaje infantil y elaboración de catrinas, entre otras actividades.

El director de Academias Municipales, Edit Rojas Fierros, señaló que el programa busca ofrecer alternativas para que los menores aprovechen el periodo vacacional.

“Queremos que niñas, niños y jóvenes aprovechen sus vacaciones aprendiendo algo nuevo, conviviendo con otras personas y desarrollando habilidades que les sean útiles. Más que un curso, buscamos que sea una experiencia de aprendizaje y socialización”.

Los cursos tendrán una duración de dos meses, de julio a agosto, con horarios matutinos y vespertinos. Las clases se impartirán de lunes a viernes o únicamente los sábados, con sesiones de dos a tres horas.

La inscripción tiene un costo de 85 pesos y la mensualidad es de 385 pesos.

Para registrar a los participantes se requiere identificación oficial del padre, madre o tutor, comprobante de domicilio y llenar la solicitud correspondiente. El trámite debe realizarse con la presencia de un adulto responsable.

Las inscripciones se reciben en la Academia Municipal, ubicada en la calle Contreras Medellín 108, en el Centro de Tlaquepaque. También se brinda información en el teléfono 33 3659 1960, de 8:00 a 20:00 horas.