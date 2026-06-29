Tlaquepaque espera lleno para la transmisión del México-Ecuador; prevén cierres viales en el Centro

Alrededor de 80 mil personas han acudido a las sedes habilitadas en San Pedro Tlaquepaque para seguir las transmisiones de la Copa Mundial de Futbol desde el arranque del torneo, el pasado 11 de junio.

Este martes, las pantallas gigantes volverán a operar para la transmisión del partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, programada para las 19:00 horas.

La explanada de la Presidencia Municipal será la sede principal, aunque también habrá actividades en San Martín de las Flores, Miravalle, El Vergel y El Sauz.

Con motivo del encuentro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará un operativo de vigilancia con apoyo de Protección Civil y personal de servicios de emergencia en las cinco sedes.

Además, habrá cierres viales en el Centro Histórico de las 17:00 a las 22:00 horas. Permanecerán cerradas las calles Herrera y Cairo, Reforma, Francisco de Miranda y Juárez, por lo que las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y anticipar los tiempos de traslado.

Durante la jornada también se realizarán actividades recreativas y concursos para los asistentes en las distintas sedes habilitadas para la transmisión del encuentro.