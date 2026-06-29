Tlajomulco invierte 40 millones de pesos en acciones preventivas por el temporal

El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha un programa de limpieza y mantenimiento de infraestructura hidráulica con una inversión de 40 millones de pesos para enfrentar el temporal de lluvias 2026.

Desde el 21 de enero, distintas dependencias municipales realizan trabajos de desazolve y mantenimiento en 53 canales, 39 arroyos, 18 vasos reguladores y 17 presas del municipio, informó el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Lucio Miranda Robles.

Como parte de la estrategia, el municipio también reforzó la recolección de residuos sólidos urbanos, retirando diariamente alrededor de 930 toneladas de basura. Además, operan las cuadrillas especiales 4x4, disponibles las 24 horas para atender emergencias, limpiar vialidades y retirar árboles caídos u obstrucciones provocadas por las lluvias.

“Trabajamos las 24 horas, los siete días de la semana. Los servicios públicos no se detienen porque constantemente enfrentamos eventualidades, como la caída de árboles durante la madrugada. Nuestro objetivo es liberar vialidades de manera inmediata para garantizar la movilidad de la ciudadanía. Además, contamos con el equipo 4x4, una cuadrilla especializada que se ha convertido en un referente de atención permanente para responder a cualquier emergencia”, informó Lucio Miranda.

Tlajomulco limpieza canales (Gobierno Tlajomulco)

Durante las labores de limpieza, las autoridades han retirado desde bolsas con basura doméstica hasta muebles, colchones, televisores y otros objetos de gran tamaño que obstruyen el paso del agua y aumentan el riesgo de inundaciones.

Las acciones preventivas se concentran principalmente en la Zona Valles, en colonias como Villas de la Hacienda, Chulavista y Santa Fe, además de puntos de la avenida Sao Paulo y la calle Granada, donde desemboca uno de los principales canales pluviales del municipio.

El funcionario también destacó la rehabilitación de la avenida Adolf B. Horn, obra realizada con una inversión conjunta de 280 millones de pesos entre los gobiernos estatal y municipal, la cual, aseguró, ha contribuido a disminuir el riesgo de inundaciones en esa zona.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar tirar basura en calles, canales y arroyos, y recordaron que el municipio cuenta con un Centro de Transferencia para la disposición de residuos, además de mantener disponible una línea telefónica para solicitar servicios de recolección y reportar incidencias.