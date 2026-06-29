Por casos de presuntas anomalías, han presentado 31 denuncias contra el gobierno de Tlaquepaque

El legislador Alberto Alfaro mostró la denuncia que presentó ante la Fiscalía Estatal contra la Corrupción.

De cada diez pesos que destina el gobierno de Tlaquepaque en obras, servicios y compras, ocho se asignan por adjudicación directa, informó el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alberto Alfaro García.

El legislador, junto a la diputada Brenda Carrera, denunció la presunta adjudicación directa de 60 vehículos por un monto superior a los 64 millones de pesos a la empresa Safe Skann CO. SA de CV, con sede en la ciudad de México.

El caso se denunció ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, por parte del ciudadano Rafael García Íñiguez.

Alberto Alfaro, quien preside la Comisión de Vigilancia del Congreso, precisó que ya se han presentado 31 denuncias contra la administración municipal de Morena, por diversos actos de posible corrupción y abuso de autoridad

“Estamos ante un posible patrón sistemático de opacidad. Esta es la novena denuncia por presuntas irregularidades en lo que va de la Administración, una cadena de decisiones oscuras que enlisto de frente a la ciudadanía, compras irregulares de luminarias, gastos superfluos de 38 millones de pesos en futbolitos y pintacaritas para el mundial, presuntos actos de extorsión a mototaxistas y comerciantes y la tragedia en el albergue la Esperanza, donde cobardemente guardan silencio”, explicó.

Alberto Alfaro hizo un llamado a la Fiscalía estatal de Combate a la Corrupción para que investigue a fondo las nueve denuncias presentadas en contra de autoridades de Tlaquepaque.

Las otras 22 denuncias se han presentado ante la Contraloría Municipal.

Del tema habló también la diputada Brenda Carrera, quien dijo que “la denuncia formal presentada por este ciudadano pone en evidencia la presunta adjudicación directa e indebida de 60 unidades vehiculares, por un monto superior a 64millones de pesos a la empresa Safe Skann CO SA de CV”.

Continuó: “Eso deja en entredicho el discurso de no mentir, no traicionar y no robar al pueblo y al parecer eso no aplica en el municipio de Tlaquepaque”, dijo.

La legisladora dijo que los ciudadanos de Tlaquepaque merecen un gobierno que actúe con integridad, responsabilidad y apego a la ley.

Añadió que los legisladores no van a permitir que la corrupción se interponga en la búsqueda de la verdad y la justicia.