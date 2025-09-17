Gobierno federal busca integrar a Jalisco y Chiapas a la red nacional de alerta sísmica

Durante la conferencia de prensa de este miércoles 17 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la falta de un sistema de alerta sísmica en Chiapas similar al de la Ciudad de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue certera al asegurar que en México nadie manda más que el pueblo (EFE)

En respuesta, Sheinbaum solicitó la intervención de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien explicó que Chiapas actualmente cuenta con su propio sistema de alertamiento, pero que se trabaja para integrarlo al Sistema Nacional de Alertas Sísmicas.

Velázquez destacó que la incorporación de Chiapas y Jalisco a la red nacional “es una de las tareas previstas para este año”, con el objetivo de reforzar la seguridad en los estados del Pacífico y garantizar que las alertas sísmicas estén coordinadas a nivel nacional, fortaleciendo así la protección de la población ante posibles sismos.