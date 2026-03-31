La Secretaria de Salud prioriza la modernización de los medicamentos para la mejora de la atención a los pacientes

David Kershenobich Stalnikowitz

El objetivo de la modernización de la compra pública de medicamentos, es que sele de prioridad a los medicamentos de primera linea, es decir los más importantes y que tengan una mayor seguridad, al igual que mejores resultados clínicos. De esta manera es posible asegurarse de que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado y actualizado. “Por lo tanto, al comprar medicamentos esenciales se fortalece el abastado y se optimizan los recursos públicos”, así lo explico el día de hoy el Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, durante su participación en la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”,

Con la intención de cumplir con la atención ya detallada, la Organización Mundial de la Salud (OMS), divide los medicamentos en tres categorías.

Primero se encuentran los Medicamentos esenciales: tienen eficacia científicamente comprobada, son seguros y deben de estar disponibles de forma continua para que cualquier médico puede recetárselo a quien así lo necesite.

A continuación se encuentran los Medicamentos complementarios: son aquellos que necesitan de situaciones muy especificas para ser recetados. Incluso pueden llegar atener un costo- beneficio incierto.

Después se encuentran Medicamentos no esenciales; se trata de aquellas medicinas que son menos eficaces o seguras que otras alternativas. Además tiene un costo sin ventajas importantes y que son sustituidas conforme el conocimiento va a avanzando para una misma enfermedad.

Por su parte, de la mano de la Dirección General de Planificación y Desarrollo de la Secretaria de Salud y el Consejo de Salubridad General, al igual que con la participación de diversos expertos de todo el sector salud se ha estado revisando, cuales son los medicamentos que la población más necesita. De esa manera, han logrado identificar que del 21 por ciento de los medicamentos pueden ser sustituidos en la atención primaria por opciones más eficaces. Lo que va a fortalecer la capacidad de que padecimientos comunes sean resueltos desde el prime contacto.

En cuanto a la atención hospitalaria, el 41 por ciento de los medicamentos pueden ser actualizados por alternativas más modernas y más eficientes. Esto contribuye a la mejora de los desenlaces clínicos, al mismo tiempo que brinda una atención clínica más oportuna.

Por último, en la atención pediátrica, han encontrado que solo se puede sustituir al 9 por ciento de los medicamentos, debido a que la gran parte de estos ya se encuentran alineados con las mejores prácticas medicas.

Asimismo, en relación a los medicamentos no esenciales , la atención primaria la posibilidad de prescindir de 66 de ellos, mientras que en los que se emplean en la atención hospitalaria se puede prescindir de 680 claves y en pediatría solo de 78.

Con todo esto, al actualizar los tratamientos, se fortalecen las mejores opciones terapéuticas para los pacientes (PRONAM) y se aumenta la capacidad de respuesta del sistema de salud.

“Las personas que requieren tratamiento van a recibir cada vez más y mejores tratamientos y estamos revisándolo de forma anual de tal manera que a las personas se les ofrezcan los mejores tratamientos. Y esto aumenta la capacidad de respuesta del sistema de salud”, concluyó el Secretario de Salud.