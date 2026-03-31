Estos podrían ser los cinco nuevos partidos políticos en México luego de pedir su registro ante el INE

Registro como partidos políticos nacionales El Instituto Nacional Electoral dio a conocer las organizaciones ciudadanas que solicitaron registro como partidos políticos nacionales durante el periodo 2025-2026.

El informe que rindió la Secretaría Ejecutiva relativo a las organizaciones de la ciudadanía que presentaron solicitud de registro para constituirse como partidos políticos nacionales en el periodo 2025–2026 fue revisado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el informe entregado, se presentaron 91 notificaciones de intención, las cuales entraron a un proceso paulatino de descarte debido a que algunas formas no cumplían los requerimientos necesarios, resultando en un total de 5 organizaciones cuya solicitud formal fue registrada ante el INE en febrero del 2026.

¿Por qué sólo 5 organizaciones presentaron solicitud de registro para constituirse partidos políticos nacionales?

De las 91 solicitudes de intención presentadas inicialmente, dos de ellas no cumplieron con el periodo límite de tiempo, por lo que fueron descartadas, mientras que de las 89 solicitudes recibidas en tiempo y forma, , 82 resultaron procedentes y 7 no procedentes.

Posteriormente, se registraron 31 desistimientos, lo que dejó por resultado únicamente 5 organizaciones de la ciudadanía que presentaron su solicitud formal de registro ante el INE, el cual será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en la legislación electoral para la resolución.

Las 5 organizaciones que podrían convertirse en nuevos partidos políticos nacionales

La sesión del Consejo General se celebró este martes 31 de marzo, por lo que a partir de este día inicia el cómputo del plazo de 60 días hábiles para resolver sobre las solicitudes de registro, es decir, un periodo de tiempo que transcurrirá del 31 de marzo al 25 de junio de 2026.

Las organizaciones que presentaron solicitud de registro son:

Interacción y Empatía para Todos, A.C. (Partido Interacción Empática) .

Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (Partido PAZ) .

México Tiene Vida, A.C. (México Tiene Vida) .

Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México) .

Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia (Que Siga la Democracia).

En caso de resultar procedente el registro, éste surtirá efectos a partir del 1º de julio de 2026, según lo determina el boletín informativo del INE liberado este martes.

¿Cuáles son los requisitos para que las organizaciones se establezcan como partidos políticos?

A través de un comunicado de prensa, el INE reiteró su compromiso de conducir este proceso con apego a los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, dando la garantía de otorgar condiciones equitativas y transparentes para las cinco organizaciones participantes.

Con el propósito de continuar el proceso y constituirse como un partido político nacional, estas organizaciones registradas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con documentos básicos.

Acreditar un número mínimo de p ersonas afiliadas equivalente al 0.26 % del Padrón Electoral federal (256,030 personas para este proceso).

del Padrón Electoral federal (256,030 personas para este proceso). Demostrar la celebración de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales.

Finalmente, el INE resaltó en su boletín informativo que el proceso de constitución de nuevos partidos políticos se realizará con estricto apego a la ley.