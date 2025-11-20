Inaugura Gobierno de Jalisco primera edición del Innovation Fest, un espacio de enseñanza tecnológica con alto valor especializado

Con el objetivo de avanzar en el compromiso de posicionar al estado como el oasis de la innovación tecnológica en México y América Latina, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, inauguró la primera edición del Innovation Fest, un espacio de enseñanza tecnológica con alto valor especializado.

Innovation Fest

Innovation Fest 2025, realizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), con el eje de Inteligencia Artificial: El futuro es hoy, se desarrolla en Expo Guadalajara el 20 y 21 de noviembre.

“Para eso es precisamente este evento, para poder aprovechar porque lo que tenemos en Jalisco es mente de oro”, afirmó el mandatario estatal.

Se espera la asistencia de 8 mil personas entre estudiantes, emprendedores, empresarios, docentes, investigadores y científicos, quienes disfrutarán de un programa de 60 horas de contenido especializado, con la participación de 30 empresas y 11 universidades.

Innovation Fest (ALICIA REYES)

El Gobernador, Pablo Lemus, afirmó que el evento es una oportunidad importante para las y los jóvenes que estén interesados en la especialización tecnológica, dado que impulsa la formación de talento.

Agregó que la formación de talento es una petición hecha por empresas importantes para instalarse o crecer sus inversiones en Jalisco.

Lemus Navarro recordó que el éxito económico de Jalisco se debe a su capital humano y sus estrategias en materia económica que, al día de hoy, colocan a Jalisco como primer lugar en registro de patentes.

Además, en materia de exportaciones Jalisco logró crecer ocho veces y tres veces más en crecimiento económico que el promedio nacional.

También recordó que hace unos días comenzó la obra que dará vida al Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, que estará ubicado en el municipio de Zapopan.

Innovation Fest

Actualmente, Jalisco concentra 70 por ciento de las empresas que diseñan semiconductores en el país, entre ellas, empresas como Intel, NXP, Solidigm, Micron e Infineon.

Horacio Fernández Castillo, Secretario de Ciencia, Innovación y Tecnología (SICyT), dijo que esta primera edición del Innovation Fest 2025 es un proyecto que se impulsó para crecer el capital humano de Jalisco.

“Estamos aquí, principalmente, para que este ecosistema que existe en el país desde hace 58 años pueda conectarse de una manera más eficiente y también para inspirar a los jóvenes”, expuso Fernández Castillo.

Innovation Fest (ALICIA REYES)

Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, afirmó que Innovation Fest 2025 será una cuna de inspiración para las mentes creativas de Jalisco.

Consideró que este evento aporta a la política estatal de Jalisco por anclar más empresas tecnológicas, y crecer el capital humano con especialización en el diseño, no solo en manufactura.

“De cada 100 empresas que nacen a nivel nacional, el 19 por ciento nacen en Jalisco (...) Jalisco es tierra de emprendimiento, pero también es tierra de innovación”, indicó el Coordinador.

Como parte del Innovation Fest 2025, se impartirán conferencias magistrales con expertos como Francesc Pujol, Profesor y Codirector de EurekAI en la Universidad de Navarra, experto en economía y políticas públicas.

También estará Martín Hernández, editor de sonido, reconocido por su trabajo en la industria cinematográfica tanto en México como en Hollywood o Ken Segall, autor y director creativo publicitario, consultor y conferencista, creador de la “i” de Apple.

Habrá paneles, talleres, charlas y actividades enfocadas a profesionales de la innovación, emprendimiento, ciencia, tecnología, educación y talento, así como de las industrias creativas; todas estas áreas que impulsan el desarrollo y crecimiento Jalisco.

Innovation Fest

PARA SABER

Innovation Fest 2025 es una oportunidad para que los interesados y apasionados en estos temas se conecten con especialistas y conozcan los proyectos de universidades, empresas de alta tecnología, startups, desarrolladores y centros de investigación en un área de exhibición.

El programa completo puede consultarse en el sitio:

innovatiofest.jalisco.gob.mx .