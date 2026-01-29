Impulsa Jalisco el futuro creativo con la inauguración de Indie 100

Con el fin de generar un espacio diseñado para albergar a empresas líderes y fortalecer el ecosistema de colaboración y sinergia en las industrias creativas, se inauguró Indie 100, Casona Creativa, un hub creativo de alto impacto ubicado en el corazón de la Perla Tapatía y dentro del polígono estratégico del Distrito Creativo de Guadalajara.

Indie 100, Casona Creativa, un hub creativo (EDGAR QUINTANA)

El ecosistema de Indie 100 integra una cadena de valor completa con empresas especializadas que ya operan desde el inmueble, entre las que destacan Hobby Creative Studio, Demente Animation Studio, Wozom Studios y Ronin Estudios, en el área de animación y postproducción; Amber México, Sparkplug, Flowpoint y Amentum, en videojuegos y tecnología; además de Artic Cord y Morfosis, en diseño y arte digital.

“Jalisco es tierra de innovación, Jalisco es tierra de emprendimiento, los números lo hablan y lo dejan muy claro. Gracias a las empresas que confiaron en este proyecto (Ciudad Creativa Digital), para nosotros esto es muy motivante y lo que representan las industrias creativas para nuestro estado es fundamental”, señaló Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico.

Indie 100, Casona Creativa, un hub creativo (EDGAR QUINTANA)

Este modelo de concentración empresarial permite la reducción de costos operativos y facilita la vinculación de proyectos de gran escala con el mercado internacional, fomentando la exportación de contenido de alta calidad.

Para fortalecer el networking y la habitabilidad del centro, las instalaciones cuentan con el café Simón y Simona, que sirve como punto de encuentro diario para los creativos.

Alfredo Aceves Fernández, Director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digital, destacó que este recinto funciona como un catalizador de talento donde convergen la iniciativa privada y el apoyo institucional de dependencias como Filma Jalisco.

Indie 100, Casona Creativa, un hub creativo (EDGAR QUINTANA)

“Parte del espíritu de este espacio tiene que ver con la co-creación, es decir, con la oportunidad de compartir, hablar, dialogar, construir de manera conjunta con aquellos con los que te identificas, a partir de conversaciones con muchos de ustedes, surgió la idea de abrir un espacio en Ciudad Creativa Digital, diferente a lo que hoy representa el edificio A, pero que se acomodara a la lógica y política pública de fortalecer este ecosistema con este gran esfuerzo”, dijo Aceves Fernández.

En la ceremonia también participó Carlos Gaxiola Camacho, Director General de Demente Animation Studios y líder en la industria creativa quien mencionó que no se pueden dejar pasar iniciativas como Indie 100 que son fundamentales para el desarrollo del ecosistema.

Indie 100, Casona Creativa, un hub creativo (EDGAR QUINTANA)

“Las empresas creativas y estudios como los nuestros generamos empleos de manera formal y de alto valor, no estamos en la informalidad, pagamos sueldos y honorarios muy por encima del salario mínimo, y además de nuestros equipos de planta llegamos a contratar año con año a decenas e incluso cientos de colaboradores externos especializados”, indicó Gaxiola Camacho.

Indie 100, Casona Creativa, se encuentra ubicada en la calle Independencia #100, en la Zona Centro de Guadalajara.