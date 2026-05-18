Guadalajara destinará 400 millones de pesos para renovar calles y espacios públicos del oriente de la ciudad

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció una inversión de 400 millones de pesos para obras de rehabilitación de calles y espacios públicos en el oriente de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Durante un encuentro ciudadano, la alcaldesa destacó que esta inversión contempla diversos proyectos de intervención urbana, entre ellos uno enfocado en la Ex Penal de Guadalajara.

“Conozco el reto de las calles (…) quiero decirles que para el oriente de Guadalajara hay una inversión de 400 millones de pesos”, expresó Delgadillo, quien adelantó que en los próximos meses se dará a conocer un proyecto “súper humano” para este espacio.

En la última semana, el Gobierno de Guadalajara anunció y entregó obras que en conjunto representan una inversión superior a 94 millones de pesos en infraestructura vial, deportiva y recreativa.

Entre las acciones realizadas se encuentra la rehabilitación integral de la Unidad Habitacional Villas de San Juan, llevada a cabo en coordinación con el Gobierno de Jalisco y la Fundación Corazón Urbano.

La intervención benefició directamente a mil 600 habitantes de 45 módulos habitacionales y tuvo impacto indirecto en otras mil 500 personas. La inversión conjunta ascendió a 45 millones de pesos, de los cuales 11 millones fueron aportados por el municipio.

Además, como parte de los compromisos adquiridos en los Martes Comunitarios, el Ayuntamiento destinó 10 millones de pesos adicionales para mejorar banquetas e iluminación en esta zona habitacional.

Durante la semana también se anunció la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva 34 “Luis Pérez Pichojos”, ubicada en la colonia San Marcos, obra que contará con una inversión de 16 millones de pesos a través del Presupuesto Participativo.

El proyecto contempla la recuperación de áreas recreativas y deportivas, así como acciones complementarias para fortalecer la seguridad, el mantenimiento urbano, el arbolado y la movilidad peatonal.

A estas acciones se suma el arranque del Programa de Bacheo Emergente 2026, que tendrá una inversión de 56.8 millones de pesos para aplicar alrededor de 17 mil toneladas de mezcla asfáltica en vialidades prioritarias de las 11 comunidades de Guadalajara.

La estrategia contempla atención en avenidas de alto flujo vehicular, rutas de transporte público y accesos a escuelas y centros de salud, además de tiempos de respuesta de hasta 48 horas durante el temporal de lluvias.

Con estas obras, el Gobierno de Guadalajara reiteró su compromiso de recuperar espacios públicos, fortalecer el tejido social y construir comunidades más seguras, dignas y funcionales para las y los tapatíos.