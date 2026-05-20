Puerto Vallarta refuerza estrategia turística rumbo al verano y cierre de 2026

Puerto Vallarta se colocó nuevamente en el centro de la estrategia turística de Jalisco con la gira de trabajo encabezada por la Secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la titular de la Secretaría de Turismo estatal, Michelle Fridman Hirsch, quienes sostuvieron reuniones con representantes del sector empresarial y turístico del puerto.

Fortalecen Jalisco y Federación agenda turística estratégica en Puerto Vallarta

La visita forma parte de una agenda impulsada por el Gobierno de Jalisco para fortalecer la promoción turística, mejorar la coordinación institucional y consolidar a los destinos estratégicos del estado ante la próxima temporada vacacional y el segundo semestre de 2026.

Durante la jornada, autoridades federales, estatales y municipales dialogaron con inversionistas, asociaciones, gremios y directivos vinculados a la actividad turística, con el objetivo de definir acciones conjuntas que permitan reforzar las estrategias de mercadotecnia y promoción de Puerto Vallarta en mercados nacionales e internacionales.

En el encuentro también participó el presidente municipal, Luis Munguía González, quien destacó la relevancia de mantener una coordinación constante entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada para fortalecer la competitividad, la conectividad aérea y el desarrollo integral del destino.

La gira también subrayó la importancia de Puerto Vallarta como uno de los principales motores turísticos del país. El destino no solo mantiene una alta demanda internacional, sino que además representa uno de los polos económicos más relevantes para Jalisco gracias a su oferta hotelera, gastronómica y cultural.

Fortalecen Jalisco y Federación agenda turística estratégica en Puerto Vallarta

Como parte de las actividades, las funcionarias realizaron un recorrido por puntos emblemáticos del puerto, entre ellos el Centro Histórico y Marina Vallarta, además de encabezar una comida de trabajo en el marco del Año de la Gastronomía de Jalisco, iniciativa con la que se busca posicionar la riqueza culinaria del estado como un atractivo turístico adicional.

La agenda continuará en Tequila y concluirá en Guadalajara con nuevas actividades enfocadas en fortalecer la promoción y el desarrollo de los destinos turísticos de la entidad.