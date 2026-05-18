Presentan ley para impulsar un mayor reciclaje de residuos en Jalisco

Con la presencia de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje.

De los residuos urbanos que se generan a diario en las ciudades apenas se recicla el 19%.

Por ello, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presentó una iniciativa que propone crear un marco normativo integral para impulsar la economía circular en Jalisco, mediante mecanismos de coordinación entre dependencias, estatales, municipales y organismos intermunicipales.

La nueva ley incluye otorgar incentivos fiscales para empresas que adopten prácticas sostenibles.

“Lo que propone esta ley es diseñar incentivos fiscales para empresas que adopten prácticas circulares, porque las buenas intenciones no bastan sin un incentivo concreto que motive el cambio. También lo que estamos proponiendo es una plataforma digital para rastrear los avances y lograr una trazabilidad, poder también rendir cuentas, transparencia, tener mediciones que nos permitan saber si estamos avanzando por el rumbo correcto y que no se quede solo en promesas”, precisó.

La legisladora subrayó que muchos de los residuos que actualmente se desechan tienen un alto valor económico y productivo. Fabricar una lata con metal reciclado consume 95% menos energía que hacerla desde cero. Reciclar papel ahorra 62% de energía y 86% de agua, dijo.

En el acto del Día Mundial del Reciclaje, la secretaria estatal de Medio Ambiente, Paola Bauche Petersen, destacó que el reciclaje comienza en la separación desde el origen, comienza en el diseño del producto, comienza cuando una persona decide no tirar algo que aún tiene valor.

“Pero el reciclaje también comienza cuando los gobiernos impulsan infraestructura, cuando los legisladores crean marcos que dan certeza, cuando las autoridades municipales establecen rutas diferenciadas y cuando la industria asume la responsabilidad que le corresponde por los materiales que pone en el mercado. Hoy, en el Día Mundial del Reciclaje, desde la Semadet en Jalisco reafirmamos nuestro compromiso con el esta transformación”, aseveró la funcionaria estatal.

El pasado 19 de enero de este año, el gobierno federal publicó la Ley General de Economía Circular, que obliga a los estados a armonizar su legislación en 180 días.

Por ello, ahora le toca al Congreso del Estado legislar para impulsar el reciclaje de los residuos.

Al acto del Día Mundial del Reciclaje acudieron estudiantes de la Preparatoria Regional de Ameca de la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como de los colegios Juan Jacobo Rosseau y Luis Barragán.