Taller de movilidad y transporte de cara al Mundial 2026

Con miras a la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Jalisco puso en marcha la planeación de sus estrategias de movilidad al inaugurar el taller “Del plan al día del partido: soluciones de movilidad para la gestión de grandes eventos”, organizado por la Secretaría de Transporte (SETRAN) en coordinación con la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) y la FIFA. El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes de sedes mundialistas con el objetivo de intercambiar experiencias y afinar modelos de transporte para eventos de gran escala.

Taller “Del plan al día del partido: soluciones de movilidad para la gestión de grandes eventos”,

Durante el taller, expertos internacionales compartieron casos de éxito y aprendizajes en la gestión del transporte público y la movilidad urbana ante eventos masivos, con la participación de representantes de las sedes mexicanas de Ciudad de México y Monterrey, así como de empresas colaboradoras y organismos internacionales. El enfoque estuvo puesto en garantizar traslados eficientes, seguros y sostenibles para aficionados, equipos y población local durante el Mundial.

La Coordinadora Estratégica de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo Ramírez, subrayó que desde el Gobierno del Estado se impulsa un sistema de transporte público más eficiente, accesible y sostenible, acompañado de proyectos de movilidad activa como la ampliación de ciclovías y espacios peatonales. Además, destacó la importancia de acelerar la transición hacia tecnologías más limpias en el transporte, como parte del legado que dejará el Mundial en la infraestructura urbana de Jalisco.

Por su parte, el Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, resaltó la colaboración entre el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Zapopan para la organización del evento, y afirmó que la entidad se prepara para ofrecer uno de los mejores mundiales en las mejores sedes. Recordó que la experiencia adquirida en la organización de los Juegos Panamericanos sirve como antecedente clave para enfrentar un reto de esta magnitud y expresó su confianza en que el balance final será positivo.

Entre los ponentes internacionales destacó la participación de Laurence Debrincat, responsable de la movilidad de los Juegos Olímpicos de París 2024, así como especialistas de Londres, Google, Uber y DiDi, quienes abordaron temas de seguridad operacional, innovación tecnológica y coordinación público-privada. Además, representantes de sedes mundialistas como Nueva Jersey, Los Ángeles y Seattle compartieron sus estrategias de movilidad, fortaleciendo el intercambio de buenas prácticas rumbo a 2026.

Al taller acudieron también Braulio Fernández, Gerente Senior de Transporte y Movilidad de FIFA México; Vicente Torres, Director para México y Centroamérica de la UITP; Paloma Cruz Vázquez, Secretaria Técnica de la Mesa de Movilidad del Mundial 2026 y Directora de Movilidad y Transporte de Zapopan; y Carlos Araujo Torre, Director de Relaciones Externas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).