Extienden convocatoria de Reto Kids 2026 para impulsar talento emprendedor desde primaria

Con el objetivo de que más niñas y niños vivan la experiencia del emprendimiento, el cierre de la convocatoria Reto Kids Jalisco 2026 se extendió hasta el 27 de febrero. La iniciativa busca favorecer el desarrollo de talento desde la infancia y sentar las bases de una cultura emprendedora e innovadora en el estado.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas en todo Jalisco. Las y los interesados deberán registrarse con el apoyo de una persona adulta en el sitio oficial del programa.

Se amplían la convocatoria de Reto Kids 2026

Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), destacó que el emprendimiento puede impulsarse a cualquier edad, por lo que hizo un llamado a madres y padres de familia para motivar a sus hijas e hijos a participar.

“Son cinco pasos súper sencillos. Primero, que entren a la plataforma. Ayuden a sus hijos a que se registren, llenen el formulario de sus primeras ideas, cuáles son los problemas que ven y sus posibles soluciones, (y) esperemos el filtro para ver si son seleccionados en este proceso de coaching y acompañamiento”, detalló la Secretaria.

“Si son seleccionados, hay que terminar los diez módulos. Eso es muy importante para la metodología, que realmente se viva y se logre el impacto”, agregó.

El programa es realizado por la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, a través de la SICyT, en conjunto con la Secretaría de Educación (SEJ). Su modelo digital se basa en la metodología aprender–crear–resolver y está alineado a los desafíos sociales, tecnológicos y económicos actuales. Entre las habilidades que impulsa se encuentran el pensamiento crítico, la creatividad, el liderazgo, la empatía y la resolución de problemas, competencias clave para la competitividad del siglo XXI.

Reto Kids tendrá alcance estatal, con énfasis en municipios estratégicos como Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán de Morelos, entre otros.

El programa se desarrollará en tres etapas: una fase de formación digital para mil estudiantes seleccionados; un bootcamp intensivo del que surgirán 24 finalistas; y la Gran Feria Estatal Reto Kids, que se realizará el 30 de abril, donde se presentarán y premiarán los proyectos más destacados.

Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación, subrayó que este tipo de iniciativas forman parte de un sistema educativo al Estilo Jalisco, que integra el emprendimiento y la innovación como ejes formativos.

“Más allá de una convocatoria es también un cambio de paradigma para el sistema educativo, y trabajar de la mano de los especialistas de la SICyT, sin duda, reviste para nosotros poder llegar a todas las regiones del estado con una metodología sólida, probada. Sé que detrás hay muchos profesionales del emprendimiento real, de los que arriesgan dinero, de los que generan empleos”, explicó Flores Miramontes.

Reto Kids Jalisco 2026 promueve que las y los participantes identifiquen problemáticas reales de su comunidad y desarrollen propuestas con impacto social y visión emprendedora.

Los tres mejores proyectos recibirán premios económicos y tecnológicos, y las y los docentes mentores de los equipos ganadores también serán reconocidos por su labor formativa.

En el evento participaron Evangelina Arellano Martínez, Directora de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de la SEJ; y Teresa Quintana, Encargada del Despacho de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social de la SICyT.

PARA SABER

Convocatoria: Reto Kids Jalisco 2026

Cierre de registro: 27 de febrero de 2026

Dirigido a: Estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria (escuelas públicas y privadas)

Registro: www.retokidsjalisco.com

Gran Feria Estatal: 30 de abril de 2026