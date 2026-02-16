Jalisco refuerza conectividad aérea rumbo al Mundial 2026 con 11 nuevas rutas de Volaris

Con el objetivo de posicionar a Jalisco como un referente internacional y fortalecer su infraestructura ante la llegada estimada de tres millones de visitantes por el Mundial 2026, el gobernador Pablo Lemus Navarro presentó 11 nuevas rutas aéreas operadas por Volaris, que comenzarán operaciones el 1 y 2 de junio.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en el anuncio de las nuevas rutas de Volaris desde Guadalajara y Puerto Vallarta (ALICIA REYES)

La expansión contempla ocho nuevas conexiones desde Guadalajara y tres desde Puerto Vallarta, consolidando a la entidad como un hub operativo de clase mundial y reforzando su competitividad turística y económica.

Las nuevas rutas conectarán a Puerto Vallarta con Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí, mientras que Guadalajara sumará vuelos a Querétaro, Reynosa, San Luis Potosí, Saltillo, Zacatecas, Salt Lake City y Detroit. Destaca también el anuncio de la nueva ruta Guadalajara–Medellín, que busca fortalecer la llegada de visitantes ante la concentración de la Selección Colombiana en la ciudad durante la justa mundialista.

“Durante el Mundial vamos a tener conectividad directa Guadalajara a Medellín por Volaris, por un apoyo que ha dado la aerolínea por el establecimiento de la Selección Colombiana en nuestra ciudad”, afirmó el mandatario estatal.

Lemus Navarro subrayó que estas nuevas rutas se suman a las 28 incorporadas desde 2025 durante el primer año de su administración, y serán operadas en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros, con lo que se busca garantizar la demanda futura de movilidad aérea en la región.

En el marco del anuncio, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Volaris firmaron una carta intención para desarrollar la primera etapa de una nueva base de mantenimiento en un terreno de 150 mil metros cuadrados, con una inversión estimada de 18 millones de dólares. El proyecto iniciará con la construcción de una plataforma de 40 mil metros cuadrados para mantenimiento de tránsito de aeronaves.

Además, el Gobierno de Jalisco, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, proyecta la creación de la primera universidad aeronáutica del país, que se buscará instalar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con participación financiera conjunta y el respaldo del municipio de Tlajomulco mediante la donación de un predio.

“El municipio de Tlajomulco ha propuesto la donación de un predio muy cercano aquí, al aeropuerto. La Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco vamos a tener una coinversión”, explicó el gobernador.

Como parte del desarrollo aeroportuario también se contempla la intervención integral de la Carretera a Chapala como principal acceso a la ciudad, cuya primera etapa está en marcha, mientras que la segunda se ejecutará tras el Mundial 2026 para continuar la rehabilitación hacia el corredor de El Salto.

Por su parte, la secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman Hirsch, aseguró que Jalisco está preparado para recibir el evento deportivo y mantener su crecimiento turístico. Informó que el estado cerró el año con cerca de 34 millones de visitantes y que enero de 2026 registró un aumento de 3.3 por ciento en el número de pasajeros respecto al año anterior. Asimismo, detalló que en 2025 el tránsito aéreo alcanzó 26.6 millones de pasajeros en las terminales de Guadalajara y Puerto Vallarta.

En cuanto al desempeño de la aerolínea, Volaris reportó la movilización de 10.8 millones de pasajeros en 2025 y actualmente lidera el mercado en Guadalajara con 57 por ciento de las operaciones. La compañía, que cumple 20 años de presencia en Jalisco, ha transportado más de 97 millones de pasajeros en la entidad desde 2006.

El director general de Volaris, Enrique Javier Beltranena Mejicano, destacó el compromiso de la empresa con el desarrollo regional. “Jalisco ha sido nuestro hogar durante estos primeros 20 años, y hoy reafirmamos ese compromiso con el anuncio de nuevas rutas, que fortalecerán la conectividad nacional e internacional del estado”, señaló.

Entre las rutas estratégicas destaca el vuelo Guadalajara–Detroit, que conectará dos sedes oficiales del Mundial 2026 y facilitará el traslado de aficionados y delegaciones entre el Estadio Akron y el Ford Field en Michigan. Asimismo, la ruta Salt Lake City–Guadalajara abrirá un nuevo corredor turístico hacia el mercado estadounidense de alto poder adquisitivo.

Autoridades estatales y aeroportuarias coincidieron en que la expansión aérea impulsará la derrama económica en sectores como hotelería, comercio y servicios, además de fortalecer la llegada de inversiones y visitantes internacionales. El director de Grupo Aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta Musalem, informó que el organismo prevé invertir 26 mil millones de pesos en infraestructura aeroportuaria en Jalisco hacia 2029.

Con estas acciones coordinadas entre gobierno estatal, sector turístico, aerolíneas y operadores aeroportuarios, Jalisco busca consolidarse como nodo estratégico de conectividad en América del Norte y principal puerta de entrada al Pacífico mexicano, en un contexto de proyección global marcado por el Mundial 2026 y otros eventos internacionales.

PARA SABER

Nuevas rutas operadas por Volaris

Puerto Vallarta

PVR –PBC (Puebla, Puebla).

PVR –AGU (Aguascalientes, Aguascalientes).

PVR –SLP (San Luis Potosí, SLP).

Guadalajara