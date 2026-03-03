IJCF abre espacios para servicio social y prácticas profesionales a estudiantes universitarios

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) firmó un convenio de colaboración con la Universidad Cuauhtémoc en Guadalajara (UCG), con el objetivo de ampliar las oportunidades para que estudiantes de diversas licenciaturas realicen su servicio social y prácticas profesionales en la institución.

Aunque tradicionalmente se asocia al Instituto con carreras del área de la salud, la convocatoria está dirigida a un abanico más amplio de disciplinas vinculadas con las ciencias forenses. Entre ellas destacan Medicina, Criminalística y Criminología, pero también Arquitectura, Ingeniería, Derecho, Medicina Veterinaria, Agronomía, así como áreas administrativas y contables.

A través de este acuerdo, las y los estudiantes podrán integrarse a las distintas áreas del IJCF para complementar su formación académica mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y avances tecnológicos en materia forense. La intención es contribuir a la preparación de profesionistas de nivel superior con una visión interdisciplinaria y práctica.

El Director General del Instituto, Alejandro Axel Rivera Martínez, subrayó la relevancia de fortalecer la comunicación y el trabajo conjunto con la Universidad Cuauhtémoc, así como de promover la participación de distintas licenciaturas en los procesos del Instituto.

“Las áreas que tenemos en ciencias forenses no se limitan a las ciencias de la salud; también intervienen disciplinas como arquitectura, ingeniería, derecho, veterinaria y agronomía. Además, contamos con espacios donde se atienden temas administrativos y técnicos, por lo que los estudiantes serán bien recibidos para conocer y aprender nuestros procesos”, señaló.

Por su parte, el Rector de la Universidad Cuauhtémoc, Javier Cantalapiedra Malpica, destacó que la vinculación con el IJCF representa una oportunidad clave para fortalecer la formación profesional de las y los estudiantes.

Entre los programas académicos de la universidad relacionados con las actividades del Instituto se encuentran Médico Cirujano, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas y Computacionales, Derecho y Psicología.

En la firma del convenio también participaron Adrián Israel Velázquez Aldaz, Director de Investigación y Capacitación del IJCF, y Miguel Ángel Rivas Madre, Director Jurídico del Instituto.

Con esta alianza, el IJCF refrenda su compromiso con el desarrollo académico, al abrir espacios formativos y promover diplomados, especializaciones y capacitaciones dirigidas tanto a estudiantes como a instituciones del ámbito de la seguridad.