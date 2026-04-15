El día después de la inundación en Álvaro Obregón: destrucción y nadie sabe quién paga los daños

A un día de la fuga de agua que dejó daños en las calles de la colonia Torres de Potrero, en la delegación Álvaro Obregón, los vecinos se encuentran tratando de rescatar pertenencias y valorando los daños a las estructuras de sus casas.

La fuga que inició el 14 de abril en la calle Prolongación Mercadela, a causa de una falla en el mecanismo de una compuerta del sistema hidráulico Judío-Lerma, dejo múltiples daños a sus paso entre los principales se encuentran los que sufrieron la familia Ramírez.

La falta de apoyo efectivo origina reclamos entre los damnificados.

El predio de esta familia cuenta con cuatro construcciones, todas ellas fueron dañadas a causa de la presión del flujo de agua. Perdieron pertenencias y la estructura de las construcciones se ve comprometida, además uno de los miembros al momento de los hechos se encontraba en cama recuperándose de una cirugía médica, lo cual generó una situación de crisis entre los integrantes de este hogar.

Inundación en la Álvaro Obregon

En la zona se pueden apreciar los daños y hay presencia de personal de la delegación así como de miembros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), sin embargo la familia reporta que no han recibido ayuda directa de parte del gobierno aún cuando el alcalde asistió a la zona y se comprometió a atender está situación.

“Queremos que cumplan las autoridades como lo dijeron ayer, que iban a reparar los daños, porque se trata del patrimonio que tenemos por años” declaró el señor Enrique Ramírez. Por ahora, son brigadistas de la alcaldía los que hacen presencia; pero la gente quiere saber quién les paga los daños de este sunami artificial.

También se reportó sobre la habilitación de un refugio para que los vecinos afectados pudieran descansar sin embargo vecinos de la zona reportan que no quieren dejar sus hogares por miedo a qué algo pase con las pertenencias que les quedan.

“Solo dijeron que podíamos ir a la delegación a recibir atención, pero no nos vamos a ir porque hay que ver los daños y si así que estamos aquí nos nos ayudan, menos si no estamos al pendiente” dijo una vecina de la zona.

Un diputado que al final no logra ser identificado por Crónica se presenta en el lugar. Estuvo sólo unas dos horas en la zona y dio atención sólo a la familia Ramírez. Sólo se comprometió a dar seguimiento desde la alcaldía. El diputado “Sólo” desaparece del lugar y no regresa...