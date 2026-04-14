Jóvenes cineastas de la UdeG brillan en el FICG 41

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Estudiantes y egresados del CUAAD, CUCSH y un docente del CU Guadalajara participan con proyectos audiovisuales en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se celebra del 17 al 24 de abril.

Las producciones abarcan ficción, documental y animación, con historias que conmueven, reclaman injusticias e invitan a la reflexión, mostrando la diversidad y talento de la comunidad universitaria. Entre ellas destacan El círculo de los mentirosos, Amarillito, Mi lugar favorito, Un dos tres por ti, Cuando llegue a casa, Flores, Para toda la vida, Radiestesia, Tú y yo, Tipografía de los cuerpos, La miel de la herida y La marca de agua.

Además, varios jóvenes fueron seleccionados en Talents Guadalajara, un programa intensivo de desarrollo profesional que impulsa a cineastas emergentes. Allí participan Diana Castro, Óscar Lugo, Diego Dávalos y Dani Herrera, quienes presentan proyectos personales que abordan temas de identidad, discapacidad y desplazamiento forzado.

Con estas propuestas, la UdeG reafirma su papel como semillero de talento cinematográfico y su compromiso con la creación de narrativas que reflejan realidades sociales y culturales desde la mirada de nuevas generaciones.

La participación universitaria en el FICG no solo representa un escaparate para mostrar la creatividad de los estudiantes y egresados, sino también una oportunidad de conectar con la industria cinematográfica internacional, generando vínculos que pueden abrir puertas a futuras producciones y colaboraciones.

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Los proyectos presentados reflejan una diversidad de voces y perspectivas que enriquecen el panorama cultural de Jalisco y de México. Desde historias íntimas y personales hasta relatos que abordan problemáticas sociales, cada obra aporta un testimonio único sobre la realidad contemporánea.

Finalmente, la presencia de la UdeG en este festival fortalece la identidad de la universidad como institución que fomenta el arte y la cultura, consolidando su papel en la formación de profesionales capaces de transformar la sociedad a través del cine.