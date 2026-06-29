UdeG: lluvias más intensas y menos frecuentes en Guadalajara

. . (Fer Dumort)

A partir de una década de monitoreo, especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) han constatado que la forma en que llueve en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es diferente, lo que implica riesgos crecientes de inundaciones y la necesidad de medidas específicas para cada zona.

La maestra Alma Delia Ortiz Bañuelos, coordinadora del posgrado en Ciencias en Hidrometeorología del CUCEI, explicó que los datos muestran que no está lloviendo más, sino de manera distinta: “Hay eventos más intensos, pero menos frecuentes. Esto genera mayor riesgo de inundaciones, porque la lluvia se concentra en menos tiempo y dificulta su absorción”.

Ortiz Bañuelos subrayó que existen diferencias importantes dentro de la propia metrópoli, ya que no llueve igual en toda la ciudad. Las áreas cercanas a fuentes de humedad, como la Barranca de Huentitán y el Bosque de La Primavera, registran mayor frecuencia e intensidad, lo que obliga a diseñar estrategias de mitigación diferenciadas.

. Especialistas de la UdeG comparten resultados de una década de estudios mediante red de estaciones meteorológicas en la ciudad.

El maestro Ernesto Cruz López, alumno del posgrado, señaló que el aumento de temperatura en zonas urbanas también influye en estos fenómenos: “En el Centro aparecen temperaturas más elevadas, incluso la mínima ya no desciende tanto; esa es consecuencia clara de la urbanización”.

Ante la escasa cobertura de estaciones meteorológicas, la UdeG, a través del CUAAD y en colaboración con sociedad civil, impulsó desde 2015 una red propia que hoy cuenta con diez puntos de medición en la metrópoli. Estos equipos aportan datos climatológicos en tiempo real y generan un registro histórico para apoyar a autoridades y urbanistas en la creación de mejores estrategias de desarrollo.

El doctor José Arturo Gleason, jefe del Laboratorio de tecnología arquitectónico urbana sustentable del CUAAD, destacó que hasta 60% del agua de lluvia se pierde como escurrimiento debido a la urbanización. “Lo que no se controla no se gestiona y lo que no se gestiona no mejora. Es imprescindible contar con datos precisos para una planeación urbana sensible al agua”, afirmó.

La maestra Esmeralda Berenice Mendoza González, investigadora del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua “Lic. Arturo Gleason Santana”, AC, resaltó que el monitoreo se ha sostenido durante once años gracias a la colaboración entre academia, sectores público y privado, y ciudadanía. “No sólo buscamos medir, sino producir datos locales, continuos y comparables, que permitan entender cómo se comporta la lluvia en puntos específicos de la ciudad”, indicó.(Con información de la UdeG)