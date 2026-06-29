Prevé Alito que EE.UU “vendrá” por extraditables de Sinaloa una vez que se cumplió el plazo de entrega

Alejandro Moreno en evento de la Cepal

Una vez que terminó el plazo para cumplir la orden de extradición, el gobierno de Estados Unidos actuará en consecuencia para atrapar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador, Enrique Inzunza y los otros 7 implicados que no fueron entregados por el gobierno mexicano pese a las acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa y los “chapitos”, previó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

“Al no entregarlos en tiempo y forma, pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos actuará…”, advirtió el dirigente tricolor

El pasado 29 de abril, el l Gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador ahora con licencia, de Sinaloa, Rubén Rocha y otros 9 implicados de cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armas.

Por ello solicitó orden de aprehensión contra ellos con fines de extradición, pero al cumplirse los 6º días que establece el acuerdo de extradición entre ambos países, el gobierno mexicano no cumplió con este requerimiento.

Solo el General Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo de 2026 tras ser acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Moreno insistió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a entregar a lo que llamó “narcopolíticos” de Morena pues acusó que están destruyendo la relación con Estados Unidos, socio y aliado principal del gobierno de México en temas comerciales, alimentarios, inversión, pero sobre todo en seguridad.

“Es verdaderamente lamentable, patético, que este gobierno siga protegiendo a quienes han tenido imputaciones y señalamientos claros, delicadísimos, por parte de autoridades de otros gobiernos, como en este caso el gobierno de los Estados Unidos.

Lo que queda evidenciado es este pacto que tiene morena con el crimen organizado: no entregar a ninguno de ellos, protegerse, cuidarse. Pero, tiempo al tiempo, van a caer…”, recalcó

El líder tricolor convalidó las versiones periodísticas del New York Times en el sentido de que gobernadores y legisladores de Morena se han acercado al gobierno de Estados Unidos como informantes y advirtió que los morenistas terminarán traicionándose entre ellos para salvarse de llegar a prisión en el vecino país.

“Entre ellos se van a empezar a echar culpas, se van a empezar a acusar, presentarán información, porque tenemos los datos que son públicos y publicados de que quienes están imputados son gobernadoras, gobernadores, legisladores, integrantes de los gobiernos de morena en los últimos ocho años”, aseveró

De hecho, consideró que a partir de estas acciones se abrirán más investigaciones contra morenistas involucrados en nexos o vínculos con carteles criminales.

“Hay investigaciones, habrá sanciones, hay imputaciones durísimas (…) yo creo que tiempo al tiempo van a caer y estoy convencido de que, si no toman una decisión desde el gobierno y no les quitan este manto de impunidad, van a pagar las consecuencias porque serán cómplices”, alertó

El priista dijo tener información de que funcionarios, y legisladores morenistas son citados a declarar con frecuencia en Estados Unidos lo que ha derivado en un ambiente de desconfianza al interior de ese partido y del régimen.

“Tenemos información que no se ha publicado de que a cada rato los están citando, se están reuniendo y están buscando cómo se cuidan. Por eso te digo, cuando el Titanic se hunde, así como el Moretanic ya se empezó a hundir, pues las ratas empiezan a saltar y entre ellos se van a inculpar todos. No tengan duda, van a estar en la cárcel todos”, sentenció