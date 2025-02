Continúa la entrega del Programa de Mejoramiento de Vivienda en el oriente del Edomex

Continúa la entrega del Programa de Mejoramiento de Vivienda en el oriente del Estado de México

Como parte del Plan Maestro para el Rescate del Oriente del Estado de México, el gobierno federal y estatal alistan la segunda entrega del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, con el que se distribuirán 52 mil tarjetas del Banco del Bienestar en los 10 municipios de esta región. La dispersión de los apoyos comenzará a finales de febrero y se extenderá hasta los primeros días de marzo.

La gobernadora Delfina Gómez destacó el avance del programa en sus redes sociales.

“En la #MañaneraDelPueblo de nuestra Presidenta @Claudiashein, se informó sobre la primera etapa de entrega del Programa Mejoramiento de Vivienda en el #EdoMéx y, en una segunda etapa, se entregarán más de 52 mil apoyos”, expresó.

También subrayó que este esfuerzo forma parte de un proceso más amplio de regularización y expropiación de tierras, para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Este programa tiene un presupuesto de 4 mil millones de pesos y busca beneficiar a 100 mil familias del oriente mexiquense. Cada tarjeta entregada cuenta con un apoyo de 40 mil pesos, destinados a la mejora de viviendas mediante reparaciones y adecuaciones.

En la primera etapa, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez encabezaron la entrega de más de 45 mil tarjetas en municipios como La Paz, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, Texcoco y Ecatepec.

Además, se informó que en materia de regularización de la tenencia de la tierra, se lleva a cabo un proceso de expropiación para otorgar derechos de propiedad a 30 mil 400 lotes distribuidos en 13 municipios del Estado de México.

Recorrido en la Zona Oriente

Como parte de la implementación del programa, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez realizarán un recorrido por la región para supervisar la entrega de las tarjetas. Los municipios de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl fueron los primeros en recibir los apoyos.

En el municipio de La Paz, la gobernadora Gómez Álvarez destacó la importancia del programa y el compromiso del gobierno federal:

“Hoy se van a entregar 4 mil 200 tarjetas, pero vienen más porque ya ahorita me dieron la buena noticia que va a aumentar… van a ser 7 mil, al parecer, si no me equivoco. Aquí en La Paz se favorecerá a 20 comunidades que durante muchos años fueron olvidadas, pero que hoy son una prioridad para este gobierno”.

El Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar se enmarca dentro de la estrategia nacional de vivienda y está dirigido a mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y miembros de pueblos originarios. También se busca beneficiar a familias que perciben menos de dos salarios mínimos y no cuentan con acceso a créditos del Infonavit o FOVISSSTE.