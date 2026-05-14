Retiran más de 80 toneladas de basura de presa y río en el Estado de México





El Gobierno del Estado de México informó que retiró más de 80 toneladas de basura de la presa El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli, y del Río Hondo, en Naucalpan de Juárez, luego de las lluvias registradas en los últimos días.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) detalló que los residuos acumulados provocaron obstrucciones que dificultaron el desalojo del agua pluvial y contribuyeron a encharcamientos e inundaciones en la zona.

La dependencia explicó que en la presa El Ángulo fueron retirados 50 metros cúbicos de residuos sólidos, equivalentes a 25 toneladas de basura, entre ellos 25 llantas, electrodomésticos, botellas de plástico, ramas y troncos.

Retiran más de 80 toneladas de basura de presa y río en el Estado de México

En el Río Hondo se realizaron trabajos de limpieza y desazolve, donde se extrajeron 112 metros cúbicos de residuos, equivalentes a 56 toneladas de basura.

Para estas labores, la CAEM desplegó a 25 integrantes del Grupo Tláloc, además de maquinaria y equipo especializado, incluyendo camiones de presión-succión, unidades de volteo, una pipa y una grúa.

La comisión estatal señaló que mantiene monitoreo permanente en puntos susceptibles a afectaciones por lluvias y reiteró el llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública, al considerar que los desechos son una de las principales causas de taponamientos en la infraestructura hidráulica.