IECM analiza retos y áreas de mejora de la elección judicial en CDMX

Durante la segunda sesión del Ciclo de Diálogos sobre la Elección Judicial, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, consejeras electorales, especialistas y autoridades analizaron los retos, aprendizajes y áreas de mejora derivados de la elección judicial realizada en la capital del país en 2025.

En la mesa titulada “¿Cómo votamos en la Elección Judicial?”, la consejera electoral Sonia Pérez Pérez señaló que el proceso representó un ejercicio inédito y complejo que modificó esquemas tradicionales de organización electoral, al permitir que la ciudadanía eligiera mediante voto popular a jueces, magistrados y otras personas juzgadoras.

La funcionaria indicó que el modelo mexicano ha despertado interés internacional y ha sido observado por especialistas y visitantes de otros países.

Consideró importante mantener un análisis crítico sobre los alcances y desafíos de este mecanismo electoral, así como promover entre estudiantes y especialistas el conocimiento sobre su funcionamiento.

Por su parte, la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz explicó que la organización de la elección implicó diseñar lineamientos específicos para garantizar certeza jurídica y operativa, debido a que varias disposiciones no estaban completamente definidas en la Constitución ni en la legislación secundaria.

Las medidas implementadas mencionadas fueron los Lineamientos de Cómputo y un cuadernillo de consulta para identificar votos válidos y nulos en boletas con voto múltiple. También detalló que uno de los principales retos fue definir el modelo de boletas para una elección que incluyó 137 cargos y 607 candidaturas.

Cecilia Hernández precisó además la puesta en marcha de estrategias de información y orientación ciudadana, como simuladores de votación, el sistema “Conóceles Judicial” y campañas presenciales como “La Ruta de la Boleta”, orientadas a facilitar la comprensión del proceso electoral.

En el encuentro también participó Víctor Yuri Zapata Leos, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, quien expuso experiencias relacionadas con la implementación de mecanismos como el cómputo simultáneo y la videograbación permanente de sesiones durante la elección judicial en esa entidad.

José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que 19 entidades federativas realizaron elecciones judiciales extraordinarias en 2025, mientras que otras 13 prevén implementar este mecanismo hasta 2027.

El encuentro se realizó en el Auditorio “Benito Juárez” de la Facultad de Derecho de la UNAM y fue moderado por César Rivera Ortega.