Poder judicial frena dictamen de corridas de toros en el Congreso local; “es corrupción”, dicen promoventes

La Sala Constitucional del Tribunal Superior de la Ciudad de México frenó el dictamen de la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros en el Congreso local; los promoventes aseguran que se trata de un acto de “corrupción” pues el recurso aprobado fue presentado por un diputado amigo de Pedro Haces (también legislador y empresario taurino).

De ser así, “se trata de tráfico de influencias”, porque cuando la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Daniela Álvarez, solicitó el análisis y la opinión de la Sala Constitucional sobre una consulta ciudadana, se le denegó, comentó a Crónica Sofía Morín, integrante del movimiento que promovió la iniciativa, “Cultura Sin Tortura”.

“Por eso nuestro lema es que la tauromaquia es corrupción y tráfico de influencias”, añadió.

Con esta resolución la Sala Constitucional ha emitido dos resoluciones sobre esta iniciativa, una a favor y otro en contra; en el primero (que solicitó Daniela Álvarez) aseguró que no podía involucrarse en el tema porque se sale de su competencia. El fallo a favor fue para el recurso del diputado Vanegas, que carece de sustento.

Faltaban sólo siete días para que el Congreso capitalino discutiera esta iniciativa ciudadana, la primera de carácter preferente, y tras la solicitud del diputado morenista Alberto Vanegas, el Tribunal Superior capitalino analizará las consecuencias que tendrán quienes trabajan para la fiesta brava.

El dictamen es claro y cita lo siguiente: “El Congreso de la Ciudad de México deberá de abstenerse de realizar cualquier acto tendiente sesionar, examinar, discutir y/o en su caso aprobar dicha iniciativa”.

“Esto fue una maroma porque ya no saben qué hacer para frenar la iniciativa, quieren dilatar el proceso, pero nosotros nos vamos a amparar”, comentó Morín.

¿Puede la Sala Constitucional dar órdenes al Congreso?...

De acuerdo con un experto en la materia, consultado por este diario, el Poder Judicial no puede decirle qué hacer y qué no hacer al Poder Legislativo ya que actualmente sólo se analiza la iniciativa y no hay una ley establecida, “la Sala Constitucional se está saliendo de sus facultades; no puede inmiscuirse en temas que no son de su competencia. Y el Poder Legislativo no tendría que obedecerlo”.