Tlalnepantla realiza jornada de certificación para motociclistas y entrega cascos gratuitos

El gobierno municipal de Tlalnepantla llevó a cabo una Jornada de Certificación a Motociclistas, expedición de licencias y entrega de cascos gratuitos con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y promover una conducción responsable entre quienes utilizan este medio de transporte.

La actividad fue encabezada por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Durante la jornada, decenas de motociclistas acudieron para realizar trámites, recibir capacitación y obtener equipo de protección que contribuya a reducir los riesgos de accidentes.

Las autoridades municipales señalaron que esta estrategia forma parte de las acciones para mejorar el orden en la movilidad urbana y fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito. Además, destacaron que el uso adecuado del casco y la capacitación constante pueden marcar una diferencia importante en la prevención de lesiones graves y pérdidas humanas derivadas de percances viales.

Durante el evento, los participantes tuvieron acceso a procesos de certificación que buscan garantizar que los conductores cuenten con los conocimientos básicos para circular de manera segura por las calles y avenidas del municipio. Asimismo, se ofreció la posibilidad de tramitar licencias de conducir, facilitando la regularización de quienes utilizan motocicletas para trasladarse o trabajar.

El alcalde Raciel Pérez Cruz destacó la importancia de impulsar políticas públicas enfocadas en la seguridad vial y afirmó que la administración municipal busca generar mejores condiciones para todos los usuarios de la vía pública.

De acuerdo con las autoridades, el incremento en el uso de motocicletas durante los últimos años ha generado nuevos retos en materia de movilidad, por lo que resulta necesario fortalecer las medidas de prevención y capacitación dirigidas a este sector de la población.

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la entrega gratuita de cascos de seguridad, equipo considerado fundamental para disminuir las consecuencias de accidentes. Especialistas en movilidad señalan que el uso correcto del casco puede reducir significativamente el riesgo de lesiones graves en la cabeza y aumentar las posibilidades de supervivencia en caso de una colisión.

Además de la certificación y la entrega de equipo de protección, las autoridades promovieron mensajes relacionados con la conducción responsable, el respeto a los límites de velocidad y la importancia de cumplir con el reglamento de tránsito.

El gobierno municipal señaló que estas acciones buscan atender problemáticas relacionadas con el desorden vial y fortalecer una movilidad más segura para conductores, peatones y automovilistas. También reiteró que la seguridad en las calles es una responsabilidad compartida que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Los asistentes reconocieron la utilidad de este tipo de programas, ya que les permiten regularizar su situación, acceder a capacitación y obtener herramientas para una conducción más segura.